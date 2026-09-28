Moldavia vs. Islas Feroe en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Moldavia y Islas Feroe se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldavia se juega ante su gente, el martes 29 de septiembre, la chance de arrancar de cero en la Liga de Naciones tras la caída del debut. Islas Feroe llega con la ilusión de sumar de nuevo después de un empate que dejó gusto a poco.

Es la segunda fecha del grupo y ninguno de los dos quiere quedar descolgado tan pronto. Un resultado positivo puede cambiar el ánimo de todo el certamen para el que gane.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Moldavia empezó con el pie izquierdo: cayó 0-2 como visitante ante Eslovaquia y hoy aparece último en la tabla general del certamen, con 47° puesto entre 54 equipos. El partido de local es la oportunidad de reencontrarse con los puntos y con algo de confianza antes de que la fase se le complique.

Islas Feroe, en cambio, rescató un empate 1-1 de local frente a Kazajistán y sumó su primer punto, que lo ubica en el puesto 28. No es una posición para relajarse, pero le da margen para viajar con otra tranquilidad y buscar un resultado que lo meta de lleno en la pelea del grupo.

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El historial entre Moldavia y Islas Feroe

El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron solo dos veces, con una victoria de Islas Feroe, un empate y una diferencia de gol mínima, 3 a 2 a favor de los feroeses. El antecedente más reciente terminó con triunfo feroés 2-1, y antes de eso habían igualado 1-1.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2021 Islas Feroe vs. Moldavia 2-1 2021/2022 25/03/2021 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 2021/2022

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 13:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 15:45 hs

En síntesis