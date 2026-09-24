Montenegro vs. Chipre en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Montenegro y Chipre se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro se mide este viernes 25 de septiembre con Chipre en un partido donde el favoritismo local parece claro, pero en la Liga de Naciones las sorpresas nunca están del todo descartadas.

El duelo se enmarca en la fase de grupos de la Liga de Naciones, una competencia que además de prestigio reparte posiciones que pesan en el ranking de la UEFA. Para ambas selecciones es una chance de sumar minutos de competencia oficial fuera de las eliminatorias clásicas.

Horario del partido

Chile: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Montenegro llega con la etiqueta de favorito para este cruce, algo que no es casual si se mira el historial reciente entre ambos países. El equipo sabe que un resultado positivo lo deja bien posicionado dentro de su grupo y no piensa dejar pasar la localía.

Chipre, por su parte, afronta el partido como una prueba de carácter. No suele ser protagonista en este tipo de duelos ante rivales de mayor peso, pero la Liga de Naciones también sirve para medir el crecimiento de selecciones que buscan achicar distancias.

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El historial entre Montenegro y Chipre

El historial entre ambos favorece claramente a Montenegro, que ganó dos de los cinco enfrentamientos disputados y nunca perdió ante Chipre, que no pudo festejar en ninguno de esos cruces. Los otros tres partidos terminaron igualados, y en el global de goles Montenegro también saca ventaja con 9 tantos convertidos contra 3 recibidos.

El antecedente más reciente fue en noviembre de 2020, cuando Montenegro se impuso 4-0, la diferencia más amplia entre los dos equipos en los últimos encuentros registrados.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/11/2020 Montenegro vs. Chipre 4-0 UEFA Nations League 05/09/2020 Chipre vs. Montenegro 0-2 UEFA Nations League 23/03/2018 Chipre vs. Montenegro 0-0 Friendlies 09/09/2009 Montenegro vs. Chipre 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2009 Chipre vs. Montenegro 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 13:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 15:45 hs

En síntesis

Montenegro y Chipre se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium.