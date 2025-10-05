Este domingo el Sevilla goleó al Barcelona por 4-1 dando la gran sorpresa de la octava fecha en La Liga de España, donde el chileno Alexis Sánchez fue figura abriendo la senda del triunfo para el conjunto nervionense.

El delantero chileno fue titular y convirtió su segundo gol con la camiseta sevillista, esta vez inaugurando el marcador a los 13 minutos del primer tiempo con un lanzamiento penal.

Su gran actuación fue destacada por los medios locales, quienes se rindieron ante el tocopillano, que sigue acercándose a su mejor versión tras un año para el olvido en el Udinese.

La reacción de los medios españoles a Alexis Sánchez

El diario ABC Sevilla calificó su desempeño como “sobresaliente” y hasta recordó la frase de Lamine Yamal al cierre del mercado de fichajes, quien se alegró por el regreso del delantero de 36 años a la liga española.

“Marcó un gol para que Lamine se alegre menos de su fichaje por el Sevilla. Su implicación en el trabajo defensivo parece la de un recién llegado al fútbol”, escribieron en aquel medio.

Alexis Sánchez abrió la senda del triunfo para el Sevilla ante Barcelona. (Foto: Fran Santiago/Getty Images)

Por su parte, Estadio Deportivo le puso la tercera mejor nota del equipo que dirige Matías Almeyda (8), destacando la reivindicación que ha tenido Sánchez desde su arribo a Sevilla.

“¿Quién dice que no festejan los goles ante un exequipo? Transformó con seguridad un penalti para marcar su segundo tanto tras el que le hizo al Alavés. Además suma una asistencia ante el Elche y fabricó el tanto de la victoria de Vallecas. ¡Qué manera de reivindicarse ante las dudas que generó su fichaje! Pasan los años, el hambre no lo pierde. No paró de correr, de lanzar desmarques, de tirar recortes, de ayudar en defensa… Sabía lo que era marcarle al Sevilla con el Barça y cumplió su deseo de compensar”, redactaron.

Mientras que El Diario de Sevilla destacó lo siguiente del máximo goleador histórico de la Selección Chilena: “Tiene alma de líder y puso lo que había que poner. Calidad en el penalti, trabajo y un par de pases de calidad a Isaac”.