Olympique de Lyon vs. Crystal Palace: cómo y dónde ver a Darío Osorio en la UEFA Europa League

El jugador nacional, Darío Osorio puede ver acción en esta jornada junto a su Crystal Palace en la UEFA Europa League.

La UEFA Europa League en esta jornada dará vida a una nueva fecha dentro de su fase de regular, en la que el jugador nacional Darío Osorio podría ver acción junto a su Crystal Palace.

El atacante nacional, que da sus primeros pasos en el fútbol inglés, tiene hoy una nueva oportunidad para sumar minutos con la camiseta de ‘Las Águilas’ en esta jornada en su duelo ante el Olympique de Lyon.

El Crystal Palace llega a este partido con la gran misión de poder conseguir una victoria para seguir con su tranco perfecto, el que les permita mantenerse en la fase de clasificación directa a la ronda final.

Se espera que para este partido, el ex Universidad de Chile puede ver más acción, ya que su entrenador, Pierre Sage señaló que comenzará a darle más cabida a los jugadores que no han visto muchos minutos, ante la seguidilla de partidos que se avecinan al Crystal Palace.

Osorio espera ver minutos en esta jornada | Foto: Instagram

¿Cuándo juega el Crystal Palace vs Olyimpique de Lyon en la Europa League?

El partido entre Olympique de Lyon y Crystal Palace se disputará este jueves 15 de octubre a partir de las 13:45 horas de Chile en el Groupama Stadium, en Francia.

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¿Dónde ver a Darío Osorio junto al Crystal Palace?

El partido de Darío Osorio con el Crystal Palace ante Olympique de Lyon se podrá seguir en Chile de manera exclusiva a través de Disney+.