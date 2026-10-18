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LaLiga

Osasuna vs. Racing de Santander: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la LaLiga

Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Estadio El Sadar, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Osasuna vs. Santander, LaLiga
Osasuna vs. Santander, LaLiga

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 09:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna y Racing de Santander llegan con las mismas estadísticas, ocho puntos, pero sobran los goles en contra en los dos arcos y eso promete un partido abierto desde el primer minuto.

Ninguno de los dos pudo despegar en el arranque de LaLiga y la diferencia entre meterse en la mitad de la tabla o quedar pegado al fondo pasa por partidos como este.

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La actualidad de ambos equipos

Osasuna viene de una goleada en contra, cayó 2-5 en su visita a Betis, y antes había mostrado algo más de solidez con el empate 1-1 frente a Rayo Vallecano. El 0-4 sufrido ante Atlético de Madrid todavía pesa en una defensa que no logra cerrar los partidos.

Racing de Santander llega golpeado en lo anímico después de recibir siete goles de Barcelona y cinco de Celta en partidos consecutivos como visitante. El empate 2-2 ante Valencia en su cancha fue un respiro, aunque los números generales muestran que el equipo todavía no encuentra el equilibrio entre ataque y defensa.

El historial entre Osasuna y Racing de Santander

El historial entre ambos tiene 31 enfrentamientos y una ventaja clara para Racing de Santander, que ganó 16 veces por 7 de Osasuna, con 8 empates. En goles también manda el Racing, 43 contra 30. En el cruce más reciente, con Osasuna como local, el resultado fue 2-0 a favor del dueño de casa, y en el anterior también jugado en Pamplona el Racing se impuso 1-0.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/07/2026Osasuna vs. Racing de Santander2-0Club Friendlies
02/08/2025Osasuna vs. Racing de Santander0-1Club Friendlies
07/03/2015Racing de Santander vs. Osasuna2-0Segunda División
04/10/2014Osasuna vs. Racing de Santander0-2Segunda División
13/05/2012Racing de Santander vs. Osasuna2-4Primera División
15/01/2012Osasuna vs. Racing de Santander0-2Primera División
14/08/2011Osasuna vs. Racing de Santander3-0Club Friendlies
13/03/2011Osasuna vs. Racing de Santander3-1Primera División
31/10/2010Racing de Santander vs. Osasuna4-1Primera División
21/03/2010Osasuna vs. Racing de Santander1-3Primera División

Horario del partido

  • Chile: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs

En síntesis

  • Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
  • Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
  • Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.
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