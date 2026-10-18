Osasuna vs. Racing de Santander: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la LaLiga

Osasuna recibe a Racing de Santander este domingo 18 de octubre desde las 09:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio El Sadar. Osasuna y Racing de Santander llegan con las mismas estadísticas, ocho puntos, pero sobran los goles en contra en los dos arcos y eso promete un partido abierto desde el primer minuto.
Ninguno de los dos pudo despegar en el arranque de LaLiga y la diferencia entre meterse en la mitad de la tabla o quedar pegado al fondo pasa por partidos como este.
La actualidad de ambos equipos
Osasuna viene de una goleada en contra, cayó 2-5 en su visita a Betis, y antes había mostrado algo más de solidez con el empate 1-1 frente a Rayo Vallecano. El 0-4 sufrido ante Atlético de Madrid todavía pesa en una defensa que no logra cerrar los partidos.
Racing de Santander llega golpeado en lo anímico después de recibir siete goles de Barcelona y cinco de Celta en partidos consecutivos como visitante. El empate 2-2 ante Valencia en su cancha fue un respiro, aunque los números generales muestran que el equipo todavía no encuentra el equilibrio entre ataque y defensa.
El historial entre Osasuna y Racing de Santander
El historial entre ambos tiene 31 enfrentamientos y una ventaja clara para Racing de Santander, que ganó 16 veces por 7 de Osasuna, con 8 empates. En goles también manda el Racing, 43 contra 30. En el cruce más reciente, con Osasuna como local, el resultado fue 2-0 a favor del dueño de casa, y en el anterior también jugado en Pamplona el Racing se impuso 1-0.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/07/2026
|Osasuna vs. Racing de Santander
|2-0
|Club Friendlies
|02/08/2025
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-1
|Club Friendlies
|07/03/2015
|Racing de Santander vs. Osasuna
|2-0
|Segunda División
|04/10/2014
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-2
|Segunda División
|13/05/2012
|Racing de Santander vs. Osasuna
|2-4
|Primera División
|15/01/2012
|Osasuna vs. Racing de Santander
|0-2
|Primera División
|14/08/2011
|Osasuna vs. Racing de Santander
|3-0
|Club Friendlies
|13/03/2011
|Osasuna vs. Racing de Santander
|3-1
|Primera División
|31/10/2010
|Racing de Santander vs. Osasuna
|4-1
|Primera División
|21/03/2010
|Osasuna vs. Racing de Santander
|1-3
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
- Levante vs. Athletic Bilbao — miércoles 21 de octubre, 15:00 hs
En síntesis
- Osasuna y Racing de Santander se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
- Osasuna suma 8 puntos en el torneo.
- Racing de Santander suma 8 puntos en el torneo.