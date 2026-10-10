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Racing de Santander vs. Valencia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Santander vs. Valencia, LaLiga
Santander vs. Valencia, LaLiga

El domingo 11 de octubre se cruzan dos equipos que necesitan frenar la sangría de resultados. Racing de Santander viene de recibir dos goleadas consecutivas y Valencia es el colista de LaLiga, así que no hay margen para relajarse.

Son apenas tres puntos los que separan a Racing del descenso directo y Valencia ya está en el último lugar de la tabla. Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere empezar a mirar hacia arriba.

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Horario del partido

  • Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Racing de Santander llega en caída libre. Después de ganarle 2-1 a Alavés de local, el equipo se desarmó: cayó 2-7 ante Barcelona y después 0-5 frente a Celta, ambos como visitante. Son 7 puntos en 7 fechas y la posición 16 empieza a pesar si no corta la racha.

Valencia no está mejor. Es último con 4 unidades y acaba de perder 2-3 de local contra Real Sociedad, un golpe que borró el envión que había conseguido con el 1-0 a Alavés como visitante. Antes de eso había caído 0-1 ante Sevilla, así que la imagen general es de un equipo que gana poco y sufre seguido.

El historial entre Racing de Santander y Valencia

El historial entre ambos tiene 38 capítulos y favorece a Valencia, que ganó 16 veces por 13 de Racing, con 9 empates en el medio. En goles también manda el conjunto valenciano, 57 contra 43. Eso sí, hace más de una década que no se cruzan: el último antecedente registrado es de 2012, así que esta edición llega sin referencias recientes de cómo se sienten jugando entre sí.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/01/2012Racing de Santander vs. Valencia2-2Primera División
27/08/2011Valencia vs. Racing de Santander4-3Primera División
31/01/2011Racing de Santander vs. Valencia1-1Primera División
11/09/2010Valencia vs. Racing de Santander1-0Primera División
08/03/2010Valencia vs. Racing de Santander0-0Primera División
04/10/2009Racing de Santander vs. Valencia0-1Primera División
22/03/2009Racing de Santander vs. Valencia0-1Primera División
14/01/2009Valencia vs. Racing de Santander3-1Copa del Rey
07/01/2009Racing de Santander vs. Valencia1-1Copa del Rey
01/11/2008Valencia vs. Racing de Santander2-4Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
  • Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Racing de Santander suma 7 puntos en el torneo.
  • Valencia suma 4 puntos en el torneo.
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