Racing de Santander vs. Valencia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre se cruzan dos equipos que necesitan frenar la sangría de resultados. Racing de Santander viene de recibir dos goleadas consecutivas y Valencia es el colista de LaLiga, así que no hay margen para relajarse.

Son apenas tres puntos los que separan a Racing del descenso directo y Valencia ya está en el último lugar de la tabla. Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere empezar a mirar hacia arriba.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Racing de Santander llega en caída libre. Después de ganarle 2-1 a Alavés de local, el equipo se desarmó: cayó 2-7 ante Barcelona y después 0-5 frente a Celta, ambos como visitante. Son 7 puntos en 7 fechas y la posición 16 empieza a pesar si no corta la racha.

Valencia no está mejor. Es último con 4 unidades y acaba de perder 2-3 de local contra Real Sociedad, un golpe que borró el envión que había conseguido con el 1-0 a Alavés como visitante. Antes de eso había caído 0-1 ante Sevilla, así que la imagen general es de un equipo que gana poco y sufre seguido.

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El historial entre Racing de Santander y Valencia

El historial entre ambos tiene 38 capítulos y favorece a Valencia, que ganó 16 veces por 13 de Racing, con 9 empates en el medio. En goles también manda el conjunto valenciano, 57 contra 43. Eso sí, hace más de una década que no se cruzan: el último antecedente registrado es de 2012, así que esta edición llega sin referencias recientes de cómo se sienten jugando entre sí.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/01/2012 Racing de Santander vs. Valencia 2-2 Primera División 27/08/2011 Valencia vs. Racing de Santander 4-3 Primera División 31/01/2011 Racing de Santander vs. Valencia 1-1 Primera División 11/09/2010 Valencia vs. Racing de Santander 1-0 Primera División 08/03/2010 Valencia vs. Racing de Santander 0-0 Primera División 04/10/2009 Racing de Santander vs. Valencia 0-1 Primera División 22/03/2009 Racing de Santander vs. Valencia 0-1 Primera División 14/01/2009 Valencia vs. Racing de Santander 3-1 Copa del Rey 07/01/2009 Racing de Santander vs. Valencia 1-1 Copa del Rey 01/11/2008 Valencia vs. Racing de Santander 2-4 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis