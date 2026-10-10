Racing de Santander vs. Valencia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

El domingo 11 de octubre se cruzan dos equipos que necesitan frenar la sangría de resultados. Racing de Santander viene de recibir dos goleadas consecutivas y Valencia es el colista de LaLiga, así que no hay margen para relajarse.
Son apenas tres puntos los que separan a Racing del descenso directo y Valencia ya está en el último lugar de la tabla. Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere empezar a mirar hacia arriba.
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Racing de Santander llega en caída libre. Después de ganarle 2-1 a Alavés de local, el equipo se desarmó: cayó 2-7 ante Barcelona y después 0-5 frente a Celta, ambos como visitante. Son 7 puntos en 7 fechas y la posición 16 empieza a pesar si no corta la racha.
Valencia no está mejor. Es último con 4 unidades y acaba de perder 2-3 de local contra Real Sociedad, un golpe que borró el envión que había conseguido con el 1-0 a Alavés como visitante. Antes de eso había caído 0-1 ante Sevilla, así que la imagen general es de un equipo que gana poco y sufre seguido.
El historial entre Racing de Santander y Valencia
El historial entre ambos tiene 38 capítulos y favorece a Valencia, que ganó 16 veces por 13 de Racing, con 9 empates en el medio. En goles también manda el conjunto valenciano, 57 contra 43. Eso sí, hace más de una década que no se cruzan: el último antecedente registrado es de 2012, así que esta edición llega sin referencias recientes de cómo se sienten jugando entre sí.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/01/2012
|Racing de Santander vs. Valencia
|2-2
|Primera División
|27/08/2011
|Valencia vs. Racing de Santander
|4-3
|Primera División
|31/01/2011
|Racing de Santander vs. Valencia
|1-1
|Primera División
|11/09/2010
|Valencia vs. Racing de Santander
|1-0
|Primera División
|08/03/2010
|Valencia vs. Racing de Santander
|0-0
|Primera División
|04/10/2009
|Racing de Santander vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|22/03/2009
|Racing de Santander vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|14/01/2009
|Valencia vs. Racing de Santander
|3-1
|Copa del Rey
|07/01/2009
|Racing de Santander vs. Valencia
|1-1
|Copa del Rey
|01/11/2008
|Valencia vs. Racing de Santander
|2-4
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 11:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Racing de Santander y Valencia se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Racing de Santander suma 7 puntos en el torneo.
- Valencia suma 4 puntos en el torneo.