Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
LaLiga

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre, en el Reale Arena, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Real Sociedad vs. Deportivo, LaLiga
Real Sociedad vs. Deportivo, LaLiga

La Real Sociedad y el Deportivo La Coruña llegan prácticamente empatados en la tabla y el domingo 11 de octubre se cruzan en el Reale Arena con apenas un punto de diferencia en el historial reciente.

Ninguno de los dos quiere quedar rezagado en la mitad de la tabla y un triunfo puede acomodar el arranque de temporada antes de que la liga empiece a definir zonas más calientes.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: DIRECTV Sports, DGO

La actualidad de ambos equipos

La Real Sociedad viene de ganarle 3-2 a Valencia de visitante, un resultado que le devolvió algo de confianza después de la goleada que le metió el Atlético de Madrid por 3-0 en casa. Antes de esa caída había ganado 3-2 ante Elche, así que el equipo alterna buenos partidos con bajones, algo que lo tiene en la octava posición con 10 puntos en siete fechas.

El Deportivo La Coruña, por su parte, no pierde pie pero tampoco despega: empató 1-1 con el Betis en su cancha y antes había caído 0-1 frente a Sevilla, también de local. El empate 1-1 ante Getafe como visitante completa un cierre de fecha irregular que lo deja con los mismos 10 puntos que su rival de este domingo, en el séptimo lugar.

El historial entre Real Sociedad y Deportivo La Coruña

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y la Real Sociedad se queda con la ventaja: tres victorias contra una del Deportivo y un empate. En el goleo también manda el equipo vasco, con 12 tantos convertidos frente a los 8 del conjunto gallego.

El duelo más reciente que registran los datos es de 2018, cuando la Real Sociedad goleó 5-0. Antes hubo de todo: un 4-2 a favor de la Real jugando como visitante, un ajustado 1-0 y hasta un 5-1 que se llevó el Deportivo en su casa.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/02/2018Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña5-02017/2018
10/09/2017Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad2-42017/2018
23/04/2017Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña1-02016/2017
05/12/2016Deportivo La Coruña vs. Real Sociedad5-12016/2017
16/01/2016Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña1-12015/2016

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Barcelona vs. Getafe — sábado 10 de octubre, 13:30 hs
  • Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 16:00 hs
  • Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 09:00 hs
  • Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 13:30 hs
  • Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 16:00 hs
  • Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

  • Real Sociedad y Deportivo La Coruña se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por DIRECTV Sports y DGO.
  • Real Sociedad suma 10 puntos en el torneo.
  • Deportivo La Coruña suma 10 puntos en el torneo.
Bolavip Chile
Bolavip Chile
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones