El futuro de Alexis Sánchez se mantiene en incertidumbre en el mercado de fichajes. La figura chilena no ha encontrado club en este período de transferencias y el tiempo corre en su contra.
A su vez, al oriundo de Tocopilla se le comienzan a esfumar las alternativas. ¿Por qué? Un importante elenco de Sudamérica le dijo que no a sus servicios: ese es el caso de Internacional de Porto Alegre.
Según detalló una fuente de la institución brasileña a AS Chile, el histórico atacante fue descartado para el segundo semestre. A sus 37 años, tendrá que buscar otro destino.
“Es cierto que lo ofrecieron, tal como nos ofrecen a muchísimos jugadores. Él es un jugadorazo, pasó por grandes equipos y tiene una carrera destacada, pero al día de hoy ya no está entre las opciones para reforzarnos“, lanzó.
A su vez, el medio entregó la razón de la negativa: “Tras un análisis, determinaron que necesitan jugadores que puedan jugar dos partidos por semana de forma regular, algo que Alexis Sánchez no puede garantizar”.
Alexis Sánchez no llegará a Inter de Porto Alegre. (Foto: Getty Images)
Alexis Sánchez mantiene el misterio
Cabe destacar que durante esta ventana de transacciones, el goleador de la Selección Chilena fue vinculado a diversas escuadras, tal como sucedió con Universidad de Chile.
Sin embargo, el propio ariete se encargó de desmentir ello y dejó en suspenso su siguiente paso. ¿Jugará en Brasil? Tendrá plazo hasta el 11 de septiembre para decidirlo: en aquella jornada cerrará el TMS.