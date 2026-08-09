El oriundo de Tocopilla fue ofrecido a Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, el cuadro brasileño no lo tiene considerado.

El futuro de Alexis Sánchez se mantiene en incertidumbre en el mercado de fichajes. La figura chilena no ha encontrado club en este período de transferencias y el tiempo corre en su contra.

A su vez, al oriundo de Tocopilla se le comienzan a esfumar las alternativas. ¿Por qué? Un importante elenco de Sudamérica le dijo que no a sus servicios: ese es el caso de Internacional de Porto Alegre.

Según detalló una fuente de la institución brasileña a AS Chile, el histórico atacante fue descartado para el segundo semestre. A sus 37 años, tendrá que buscar otro destino.

“Es cierto que lo ofrecieron, tal como nos ofrecen a muchísimos jugadores. Él es un jugadorazo, pasó por grandes equipos y tiene una carrera destacada, pero al día de hoy ya no está entre las opciones para reforzarnos“, lanzó.

A su vez, el medio entregó la razón de la negativa: “Tras un análisis, determinaron que necesitan jugadores que puedan jugar dos partidos por semana de forma regular, algo que Alexis Sánchez no puede garantizar”.

Alexis Sánchez no llegará a Inter de Porto Alegre. (Foto: Getty Images)

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Alexis Sánchez mantiene el misterio

Cabe destacar que durante esta ventana de transacciones, el goleador de la Selección Chilena fue vinculado a diversas escuadras, tal como sucedió con Universidad de Chile.

Sin embargo, el propio ariete se encargó de desmentir ello y dejó en suspenso su siguiente paso. ¿Jugará en Brasil? Tendrá plazo hasta el 11 de septiembre para decidirlo: en aquella jornada cerrará el TMS.