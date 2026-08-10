Marcelo Díaz reacciona al incendio del caso Sartor en la U: “Claramente arriba está la cagada”

El capitán y referente de la U se refirió en extenso a la polémica por el caso Sartor y al video donde aseguró que Michael Clark "había ordenado" el club.

El caso Sartor continúa generando repercusiones en Universidad de Chile. Hasta ahora, el plantel azul había optado por mantenerse al margen de la polémica que rodea a la propiedad de Azul Azul, pero esta vez el capitán Marcelo Díaz decidió romper el silencio y abordar por primera vez el tema en profundidad.

En conversación con Balong Radio, el mediocampista azul se refirió al episodio cuando señaló que Michael Clark, imputado por la justicia y formalizado por seis delitos económicos, “había ordenado la casa”. Díaz, reconoció que sus palabras le pasaron la cuenta y le afectaron personalmente ya que generaron un fuerte cuestionamiento en los hinchas.

“El video donde le agradezco a ClarK no tuvo que haber salido nunca, y fue un tema comunicacional del club que estuvo mal. Lo que se dice dentro del club, queda dentro, pero yo lo hablé puertas adentro y queda ahí”, confesó.

“Yo me siento responsable porque se entiende de otra forma. No era la expresión que realmente quería dar. Hay gente que me ha enjuiciado por lo que dije, le pido disculpas, pero no lo hice con la intención de perjudicar al club. El fundamento era que el club funciona y lo hacen las personas, eso es lo que quise transmitir”, agregó.

Díaz reconoció que el estallido del caso Sartor sí les ha afectado como plantel. “Nos ha afectado dentro de la cancha. No solo ahora, sino que ya desde el año pasado, después de la Copa Sudamericana y cuando salieron todas estas cuestiones, el equipo igual lo sintió. Es difícil abstraerse. Con Gustavo lo hacíamos muy, con Fernando también. Nosotros nos dedicamos a jugar, pero claramente arriba del club está la cagada”.

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Finalmente, apuntó que “afecta las críticas, más si vienen de los hinchas de la U. Pero por otro lado me genera tranquilidad que las críticas me las como yo y no mis compañeros y nadie más del club. Yo llevo la jineta y prefiero morir primero yo y salvar a mis compañeros de toda esta situación que estamos viviendo hoy en día”.