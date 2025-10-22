Jorge Almirón tuvo un año para el olvido en Colo Colo y su estadía en el Popular terminó de muy mala manera. Eso sí, tras varias semanas de cesantía, el exDT albo asoma nuevamente como candidato a la banca de un gigante del continente.

Se trata nada menos que de Boca Juniors, equipo que dejó a fines de 2023 tras caer en la final de Copa Libertadores por 2 a 1 ante Fluminense. Pero de ahí en más, ni con Diego Martínez ni Fernando Gago lograron darle ese ánimo competitivo que caracteriza al ‘Xeneize’.

Y aunque con Miguel Ángel Russo la cosa parecía pintar algo mejor, el DT tristemente perdió la vida tras varias complicaciones de salud, dejando nuevamente a Boca a la deriva y sin entrenador al mando.

Jorge Almirón podría regresar a Boca Juniors

Desde el programa Picados TV, aseguraron que son tres los grandes candidatos para llegar a la banca de Boca Juniors luego del fallecimiento de Russo.

“Los tres nombres que tiene en carpeta Juan Román Riquelme si no sigue el proyecto de Claudio Úbeda al mando de Boca Juniors son: primero el uruguayo Diego Aguirre y el segundo nombre es el brasileño Renato Gaucho quien estuvo en gremio y Fluminense. El tercer nombre que tienen en la lista es el del Jorge Almirón”, aseguró el periodista Gustavo Salvestrini.

Carlos Palacios y Jorge Almirón podrían reencontrarse en Boca Juniors (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

De concretarse el retorno de Almirón a Boca, podría darse el reencuentro entre el DT y la gran figura que tuvo durante 2024 en Colo Colo: Carlos Palacios, jugador que no ha logrado mostrar su mejor versión en La Bombonera.

¿Almirón pasará la poda en Boca Juniors?

Si bien no hay nada oficial aún, el citado medio señaló que Jorge Almirón llegaría con la podadora y tendría a varios cortados. Para fortuna de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, estos no son parte de aquella lista.

Los jugadores que serían ‘borrados’ de Boca Juniors serían: Javier García, Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Agustín Marchesín y Edinson Cavani. “Son jugadores con los que no quiere saber absolutamente nada“, aseguraron.