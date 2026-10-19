Tottenham vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 7 de la Premier League

Tottenham y Coventry se enfrentan este lunes 19 de octubre, en el Tottenham Hotspur Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Tottenham recibe a Coventry este lunes 19 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. Pocas veces se vio a Tottenham tan complicado como ahora: llega como colista de la Premier League y necesita un triunfo para empezar a despegarse del fondo de la tabla.

No es un partido cualquiera para los de local, que buscan cortar una racha floja justo ante un recién ascendido que viene de dar un golpe grande. El resultado puede marcar un quiebre en el arranque de temporada de ambos.

La actualidad de ambos equipos

Tottenham acumula apenas 3 puntos en 6 fechas y es el último de la tabla, algo que pocos esperaban a esta altura del campeonato. En su presentación más reciente rescató un empate de visitante ante Manchester United, pero antes había caído en casa frente a Aston Villa y no logró pasar del 0-0 contra Everton. La localía de este lunes aparece como la oportunidad para frenar la caída.

Coventry, en cambio, llega con otro ánimo. Viene de golear 4-1 a Newcastle de local y antes había sumado otro triunfo ajustado como visitante ante Nottingham Forest. Esos resultados lo ubican 16° con 6 puntos, lejos todavía de las posiciones de arriba pero con una levantada que contrasta con el arranque de Tottenham.

El historial entre Tottenham y Coventry

El historial entre ambos tiene 68 enfrentamientos y una clara ventaja para Tottenham, que ganó 31 veces por 18 de Coventry, con 19 empates en el medio. En goles también manda el local de este lunes, con 113 contra 86. El antecedente más reciente, de 2024, terminó 2-1 a favor de Tottenham jugando como visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/09/2024 Coventry vs. Tottenham 1-2 League Cup 05/01/2013 Tottenham vs. Coventry 3-0 FA Cup 17/03/2001 Tottenham vs. Coventry 3-0 Premier League 14/10/2000 Coventry vs. Tottenham 2-1 Premier League 26/02/2000 Coventry vs. Tottenham 0-1 Premier League 19/09/1999 Tottenham vs. Coventry 3-2 Premier League 06/02/1999 Tottenham vs. Coventry 0-0 Premier League 26/12/1998 Coventry vs. Tottenham 1-1 Premier League 13/04/1998 Tottenham vs. Coventry 1-1 Premier League 13/12/1997 Coventry vs. Tottenham 4-0 Premier League

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Horario del partido

Chile: 16:00 hs

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