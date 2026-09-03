VIDEO: David Pizarro pone a bailar cueca a Frank Ribéry en partido de leyendas de la Fiorentina

La Fiorentina vivió una jornada inolvidable con motivo de la celebración de sus 100 años de historia, en done el cuadro italiano reunió en el estadio Artemio Franchi a varias de sus grandes leyendas en un partido amistoso, en la que Gabriel Batistuta, Roberto Baggio, Luca Toni, Adrian Mutu y Franck Ribéry fueron algunos de los grandes protagonistas, en la que un chileno dijo presente.

Se trata del histórico ex mediocampista nacional, David Pizarro, quien sin duda hizo historia en la Fiorentina y dijo presente en este compromiso, en la que se lució con un golazo y dejó una postal que se hizo viral.

Dentro de lo que fue el triunfo de la Fiorentina, que se impuso por 7-3 ante Operazione Nostalgia Legends, el ‘Fantasista’ no pasó desapercibido y anotó uno de los goles en este amistoso, en la que tras esta, celebró con su tradicional paso de cueca.

En dicha celebración, el astro francés Frank Ribéry se sumó a la celebración de David Pizarro y lo emuló con sus pasos de cueca, un momento que sin duda causó risas de los espectadores y dejó una postal para el recuerdo en este compromiso.

VIDEO: LA CUECA DE DAVID PIZARRO CON FRANK RIBÉRY