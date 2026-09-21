Revelan por qué Darío Osorio está relegado en Crystal Palace: “No vive ningún calvario”

Según detalló el periodista Jorge "Coke" Hevia, la promesa de La Roja está superando una complicación física.

La situación de Darío Osorio dista de ser la esperada en Crystal Palace. El atacante chileno de 22 años no ha participado en los últimos tres encuentros del elenco inglés, lo que despierta preocupación en su tierra natal.

Sin embargo, según indica Jorge “Coke” Hevia a través de X, tal panorama no se debe a un pobre rendimiento del oriundo de Hijuelas ni similares: una complicación física le ha impedido estar al 100% de sus capacidades.

Bajo la versión del periodista, es por ello que el cuerpo técnico de Pierre Sage ha sido cauto respecto a la utilización del seleccionado chileno. Su inminente presencia en La Roja también fue considerada.

“Darío Osorio no vive ningún calvario en Europa. Tuvo una pequeña molestia y lo van llevando de a poco“, comenzó señalando el comunicador en la plataforma mencionada.

“Saben en el club (Crystal Palace) que venía fecha FIFA y lo manejaron“, agregó sobre el formado en Universidad de Chile. Una cuota de tranquilidad para los seguidores de la promesa nacional.

Darío Osorio ha perdido protagonismo en Inglaterra. (Foto: Crystal Palace)

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Darío Osorio se sumará a la Selección Chilena

Cabe consignar que el ariete del Crystal Palace viajará hasta América para integrarse al plantel de La Roja. Fue nominado por Nicolás Córdova para afrontar los tres amistosos de la fecha FIFA.

El primero de tales compromisos, se disputará contra Canadá el sábado 26 de septiembre: Chile saltará a la cancha desde las 20:00 horas. Será en el Estadio BMO Field de Toronto.