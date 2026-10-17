Villarreal vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 9 de la LaLiga

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 11:15 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El golpe en Madrid todavía resuena en Villarreal, que necesita una reacción rápida para no perderle pisada a la mitad de arriba de la tabla. Enfrente estará un Elche que viene de mostrar solidez defensiva y quiere confirmar que no es un rival sencillo para nadie.

Son dos equipos que pelean por cosas distintas pero que no pueden permitirse otro resultado adverso. Para el local es la chance de cortar una racha negativa justo en casa.

La actualidad de ambos equipos

Villarreal llega golpeado tras caer 1-0 de visitante ante Real Madrid, un traspié que cortó una racha de dos triunfos consecutivos. Antes de esa derrota había goleado 3-1 a Levante en su estadio y también había ganado afuera ante Málaga, así que el funcionamiento ofensivo no es el problema. Con 8 unidades en ocho fechas, el equipo está en la mitad de la tabla y sabe que un traspié más puede alejarlo de los puestos importantes.

El Elche llega de empatar sin goles como local frente a Celta, resultado que cortó el envión que traía después de vencer 3-1 a Espanyol como visitante. Antes de esa racha había perdido 3-2 con Real Madrid, mostrando que compite incluso contra los grandes aunque después no siempre lo sostiene. Está 18° con 6 puntos en ocho partidos, una posición que lo obliga a sumar de visitante si quiere despegarse de la zona baja.

El historial entre Villarreal y Elche

El historial entre ambos tiene 22 enfrentamientos y una clara ventaja para Villarreal, que ganó 9 veces por las 5 de Elche, con 8 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece, con 33 tantos a favor contra 23 en contra.

En los cruces más recientes la tendencia se mantuvo: Villarreal ganó el último duelo en su estadio 2-1 y antes se había impuesto 3-1 como visitante en Elche. El equipo manchego logró cortar esa seguidilla en 2023, cuando ganó 3-1 de local, pero desde entonces no volvió a sacarle ventaja.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/03/2026 Villarreal vs. Elche 2-1 Primera División 03/01/2026 Elche vs. Villarreal 1-3 Primera División 04/02/2023 Elche vs. Villarreal 3-1 Primera División 04/09/2022 Villarreal vs. Elche 4-0 Primera División 16/01/2022 Elche vs. Villarreal 1-0 Primera División 22/09/2021 Villarreal vs. Elche 4-1 Primera División 06/02/2021 Elche vs. Villarreal 2-2 Primera División 06/12/2020 Villarreal vs. Elche 0-0 Primera División 10/05/2015 Villarreal vs. Elche 1-0 Primera División 03/01/2015 Elche vs. Villarreal 2-2 Primera División

Horario del partido

Chile: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Villarreal suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Elche suma 6 puntos en el torneo.