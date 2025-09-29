En esta jornada, la Selección de Colombia sub 20 tendrá su gran estreno en el Mundial de la categoría que se disputa en suelo chileno, en la que los colombianos se verán las caras ante Arabia Saudita en Talca.

Los dirigidos César Torres esperan poder partir con el pie derecho su expedición dentro de esta cita mundialista, en la que por el Grupo F esperan sumar sus primeros tres puntos pensando en incorporarse a la fase final del torneo.

Este compromiso es crucial para los sudamericanos, ya que forman parte de un grupo bastante apretado, ya que Arabia Saudita, Noruega y Nigeria poseen también de competitivos planteles para luchar por las clasificaciones.

Para los ‘Cafeteros’ partir de buena forma su participación en el Mundial es clave y por esto hoy harán todo lo que esté en sus manos para poder sumar un triunfo en su estreno.

Colombia quiere iniciar de la mejor forma el Mundial | Foto: Instagram Colombia

¿A qué hora será el partido entre Colombia vs. Arabia Saudita en el Mundial sub 20?

El compromiso de la Selección de Colombia y la Selección de Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo F en el Mundial Sub-20 se jugará este lunes 29 de septiembre a las 20:00 (18:00 horas en Colombia) en el Estadio Fiscal de Talca.

¿Dónde ver EN VIVO el duelo entre Colombia y Arabia Saudita en el Mundial sub 20?

El partido de Colombia frente Arabia Saudita será emitido por Chilevisión y también por el canal DSports. Además, se podrá ver por el sitio web chilevision.cl y por la plataforma DGO.