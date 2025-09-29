En esta jornada se vivirá una nueva jornada del Mundial sub 20 que se desarrolla en Chile, en la que los países en competencias comienzan a mostrar sus primeras cualidades que le permitan llegar lo más alto en este torneo.

Para este lunes 29 de septiembre concluirá lo que será la primera fecha de la fase de grupos de este torneo, en la que saltarán al campo de juego los países del grupo E y F.

Los duelos del grupo E se disputarán en esta jornada en el Estadio El Teniente de Rancagua y los compromisos son los de Francia ante Sudáfrica y Estados Unidos ante Nueva Caledonia.

Por otra parte, los partidos del grupo F se desarollarán en el Estadio Fiscal de Talca, en la que uno de los partidazos será el que protagonizarán Noruega vs Nigeria, mientras que el otro duelo será el de Colombia ante Arabia Saudita.

Hoy se vive la tercera jornada de fútbol en el Mundial sub 20 | Foto: Photosport

¿A qué hora y dónde son los partidos del Mundial sub 20 en Chile este lunes 29 de septiembre?

Grupo E

Francia vs Sudáfrica: 17:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua

Estados Unidos vs Nueva Caledonia: 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Grupo F

Noruega vs Nigeria: 17:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca

Colombia vs Arabia Saudita: 20:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca

¿Dónde ver EN VIVO los encuentros del Mundial sub 20 en Chile?

Los duelos del Mundial sub 20 que se disputa en Chile los podrás seguir EN VIVO por DSports y vía streaming por DGO.