El Mundial Sub-20 se toma la agenda del futbolero hasta el 19 de octubre de 2025. Las nuevas figuras del fútbol buscan la consagración en el certamen que se realiza en Chile y que tiene como sedes Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso (estadio Elías Figueroa Brander), Rancagua (estadio El Teniente) y Talca (estadio Fiscal).

Chilevisión dará los partidos de Chile y algunos de otras selecciones. Sin embargo, es DirecTV quien tiene los derechos para dar todos los partidos del certamen. Esto a través de sus señales de DSports y también por la plataforma de streaming DGO.

Por aquello, una de las alternativas para ver el Mundial Sub-20, de forma inmediata es contratar la aplicación DGO, la cual es sin contrato. Para aquello hay tres planes que vienen con todo el certamen de selecciones juveniles.

¿Cuál es el costo de loa planes de DGO? El plan streaming que tiene un costo de $19.990, el plan TV con un valor de $15.990 y el plan TV + streaming a un precio de $26.990.

El Mundial Sub-20 de Chile se realiza entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. (Foto: Photosport)

¿Cómo puedo contratar DGO?

Para contratar el servicio de DGO hay que ingresar a directvgo.com. Luego elegir el plan streaming, plan TV o plan TV + streaming, que son los que incluyen la tranmisión del Mundial Sub-20.

Después se debe ingresar una cuenta o crear una en caso de no tener, completar la contratación del plan y luego descargar la aplicación ya sea en móviles, PC o smart TV.