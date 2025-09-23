La Selección Argentina presentó su convocatoria definitiva para el Mundial sub-20 de Chile. El combinado trasandino arribará al certamen con un contingente de calidad internacional.

A través de sus plataformas oficiales, la FIFA liberó el listado de 21 jugadores del vecino país. El cuerpo técnico dirigido por Diego Placente incluyó a una figura con sangre chilena.

¿De quién se trata? Ian Subiabre. La promesa de 18 años tuvo un fugaz paso por La Roja debido a la nacionalidad de sus abuelos paternos. Sin embargo, decidió jugar por la tierra en la que nació.

A pesar de su determinación, hay posibilidades de que no dispute la cita mundialista. La razón: River Plate lo está presionando para que renueve su contrato. Termina su vínculo en diciembre de 2026.

En caso de no extender su estadía, el elenco trasandino amenaza con no liberarlo para viajar a Chile. El motivo al que alude el gigante de Buenos Aires es que no quiere dejar escapar a otra joya, tal como pasó con Claudio Echeverri.

Ian Subiabre es la gran estrella de Argentina para el Mundial sub-20 de Chile. (Photosport)

La nómina de Argentina para el Mundial sub-20