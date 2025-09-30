Nueva Zelanda dio la gran sorpresa este martes al vencer por 2-1 a Egipto por la segunda fecha del Grupo A del Mundial Sub-20.

En el Estadio Nacional y ante poco más de 5 mil espectadores, el combinado oceánico se remontó un 0-1 gracias a las anotaciones de Luke Brooke-Smith (13’) y Xuan Loke (16’).

Antes, a los 5 minutos, Ahmed Khale había abierto la cuenta para los ‘Faraones’, quienes no pudieron romper la defensa neozelandesa para lograr la igualdad.

Con este resultado, Nueva Zelanda llegó a 3 puntos y se ubicó tercera con un partido más en el Grupo , debajo de Chile y Japón quienes con las mismas unidades se pondrán al día a partir de las 20:00 horas.

En tanto, los africanos quedaron muy complicados en el fondo de la tabla con cero puntos, y tendrán que buscar un triunfo ante La Roja en la última fecha para intentar cazar un mejor tercer lugar.

Con este panorama, la última fecha será de miedo: Egipto enfrentará a Chile en el Nacional, mientras que en Valparaíso, Nueva Zelanda se medirá ante Japón. Ambos encuentros se disputarán este viernes 3 de octubre desde las 20:00 horas.

Así queda la tabla de posiciones del Mundial Sub-20