El Mundial Sub 20 Chile 2025 ha comenzado con gran expectativa, reuniendo a las principales promesas del fútbol mundial y poniendo al país en el foco internacional.

Sin embargo, a pesar de la emoción por los partidos y la presencia masiva de aficionados, no han tardado en surgir críticas por la organización y el estado de algunas instalaciones.

Las redes sociales se han convertido en el principal escenario para denunciar estas irregularidades, con imágenes y testimonios que muestran deficiencias y fallas que han generado indignación entre los aficionados, quienes esperaban disfrutar de la experiencia sin contratiempos.

Urinarios clausurados y en malos estados en el Estadio Nacional

Una de las primeras irregularidades denunciadas en dicha cita planetaria se concentra en el sector Andes del Estadio Nacional. Varios hinchas reportaron que los baños de hombres se encontraban en mal estado, con urinarios clausurados por mal funcionamiento, lo que complicó la experiencia de los asistentes durante los partidos.

Estas deficiencias han generado fuertes críticas en redes sociales, donde los usuarios han catalogado la situación como una “vergüenza total” y un descuido inaceptable para un torneo de alcance internacional.

Este era el estado de los urinarios en el Estadio Nacional | FOTO: X (Twitter)

Algunos urinarios no se podían utilizar en el Estadio Nacional | FOTO: X (Twitter)

Hasta ahora, la organización del Mundial Sub 20 no ha emitido un comunicado oficial sobre estas irregularidades, aunque se espera que se tomen medidas para corregir los problemas antes de los próximos encuentros.