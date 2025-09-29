La Roja ya dejó atrás el debut triunfal en la Copa del Mundo FIFA Sub 20 de Chile 2025 ante Nueva Zelanda y ahora se prepara para lo que será el segundo torneo de la cita mundialista ante Japón en el Estadio Nacional.

Como es de costumbre, la Inteligencia Artificial se anticipa a lo que pueda ocurrir en distintos eventos deportivos y esta no fue la excepción, donde predijo lo que sucederá en el compromiso entre chilenos y japoneses.

Chile quiere meterse en los octavos de final del Mundial. | Foto: Photosport

Grok, la IA de X, le da dedito para arriba a los dirigidos por Nicolás Córdova: “Chile es el anfitrión del Mundial Sub 20, lo que significa que jugará con el apoyo de un público apasionado en el Estadio Nacional. Esto puede ser un factor psicológico clave”.

Eso sí, advierte que los asiáticos no serán nada fácil: “Por otro lado, Japón no es un rival fácil. Su disciplina táctica y capacidad para mantener la posesión podrían complicar a Chile, especialmente si los locales se desconcentran en la defensa”.

¿Resultado final? Grok se la juega por un triunfo local: “Un empate 1-1 es posible si Japón logra neutralizar el ataque chileno, sin embargo, me mantengo con mi predicción de 2-1 para el triunfo de Chile por la localía y la motivación extra de jugar un Mundial en casa”, remató.

Chile vs. Japón, día y hora

A las 8 de la noche de este martes 30 de septiembre se disputará el partido entre Chile y Japón, válido por la Fecha 2 del Grupo A de la Copa del Mundo FIFA Sub 20 de Chile 2025.