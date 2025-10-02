La Selección Chilena Sub 20 llega a la última fecha de la fase de grupos del Mundial en un mar de dudas. Tras un debut triunfal pero agónico ante Nueva Zelanda, la dura y clara derrota por 2-0 frente a Japón encendió las alarmas y desató una ola de críticas.

En este escenario de alta presión, con la obligación de ganar a Egipto para clasificar, uno de los jugadores más apuntados ha sido el centrodelantero del equipo, Juan Francisco Rossel.

Al atacante de Universidad Católica se le ha cuestionado su falta de gol y, en particular, las claras oportunidades que desperdició en el duelo contra los nipones, lo que lo ha puesto en el centro del debate.

Mauricio Pinilla no tiene piedad con Juan Francisco Rossel

Es en este ambiente caldeado que la voz de Mauricio Pinilla, uno de los últimos “9” de La Roja y hoy influyente comentarista, irrumpió con un análisis técnico demoledor y específico sobre el rendimiento del joven goleador.

“Puede mejorar pero no entra en sintonía con el circuito de juego”, dijo en un comienzo en Deportes en Agricultura de Radio Agricultura.

El ahora comentarista desmenuza al 9 de La Roja Sub 20 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Luego, el exseleccionado desglosó en detalle los problemas de movimiento y posicionamiento de Rossel, en lo que se podría considerar las “7 razones” de su bajo rendimiento: “Está totalmente alejado de los volantes, no ataca la profundidad, no tiene movimientos de delantero potente, no te busca los espacios, no te ataca los cajones. Se posiciona al medio del área y espera que le llegue la pelota, así no puede jugar un delantero, no le puedes dar tan pocas posibilidades a tus compañeros de habilitarte”.

Para finalizar su lapidario análisis, Pinilla sentenció con una frase que resume su visión sobre la actitud que debe tener un atacante, un consejo directo para el joven jugador de la UC: “No puedes desarrollarte solamente esperando la pelota porque no vas a hacer goles”.

Chile vs. Egipto: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenos y egipcios saltarán al campo de juego en el Estadio Nacional este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas de Chile continental.