La Selección Chilena no pudo ante Japón en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial sub-20. El combinado nacional cayó 2-0 en un pobre encuentro en el Estadio Nacional.

Ante ello, una promesa de La Roja sacó la voz y se culpó -en gran parte- de la derrota ante los asiáticos: salió inmediatamente a pedir disculpas por lo ocurrido en Ñuñoa.

¿De quién se trata? Del capitán del equipo, Juan Francisco Rossel. El delantero de Universidad Católica no estuvo fino en el área y desaprovechó una serie de oportunidades manifiestas para convertir.

“Gran parte del resultado pasa por mí, erré muchas chances de gol, le pido perdón a la gente, a mi equipo por siempre apoyarme“, comenzó señalando el novel atacante.

En dicha línea, agregó: “Tengo claro que el delantero pasa por momentos, en la selección trabajamos con psicólogo, también con coach así que estamos bien protegidos”.

Juan Francisco Rossel se lamentó tras la caída de La Roja sub-20 ante Japón. (Créditos: Photosport)

La clasificación de La Roja sub-20 en el Mundial

Finalmente, el portador de la jineta en Chile le envió un mensaje a los hinchas: intentará todo para conseguir boletos a la siguiente fase de la cita mundialista. Pidió no bajar los brazos.

“Tengo que sacarme esto, con tranquilidad. Es parte del fútbol y estoy seguro que con Egipto me voy a arreglar (…) Estoy seguro que pasaremos a octavos de final“, concluyó.