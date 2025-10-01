La Selección Chilena no pudo ante Japón en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial sub-20. El combinado nacional cayó 2-0 en un pobre encuentro en el Estadio Nacional.
Ante ello, una promesa de La Roja sacó la voz y se culpó -en gran parte- de la derrota ante los asiáticos: salió inmediatamente a pedir disculpas por lo ocurrido en Ñuñoa.
¿De quién se trata? Del capitán del equipo, Juan Francisco Rossel. El delantero de Universidad Católica no estuvo fino en el área y desaprovechó una serie de oportunidades manifiestas para convertir.
“Gran parte del resultado pasa por mí, erré muchas chances de gol, le pido perdón a la gente, a mi equipo por siempre apoyarme“, comenzó señalando el novel atacante.
En dicha línea, agregó: “Tengo claro que el delantero pasa por momentos, en la selección trabajamos con psicólogo, también con coach así que estamos bien protegidos”.
La clasificación de La Roja sub-20 en el Mundial
Finalmente, el portador de la jineta en Chile le envió un mensaje a los hinchas: intentará todo para conseguir boletos a la siguiente fase de la cita mundialista. Pidió no bajar los brazos.
“Tengo que sacarme esto, con tranquilidad. Es parte del fútbol y estoy seguro que con Egipto me voy a arreglar (…) Estoy seguro que pasaremos a octavos de final“, concluyó.