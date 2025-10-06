La Selección Argentina consiguió avanzar a los octavos de final del Mundial sub 20 que se disputa en Chile con un puntaje perfecto, tras imponerse en sus tres duelos de grupo ante Cuba, Australia e Italia.

Ahora, los dirigidos por Diego Placente ya se enfocan en lo que será su desafío por los octavos de final de la competencia, en la que los ‘Albicelestes’ deberán enfrentarse ante Nigeria.

La estancia de los argentinos no ha sido de las mejores en Chile y esto se ha notado en la hostilidad que ha tenido el público nacional con ellos en los tres duelos de la fase de grupos, en donde han sentido las constantes pifias por parte del público.

Figura de Argentina y su tocada de oreja a Chile

Ante esta situación, después del último triunfo por la fase de grupos ante Italia, una de las figuras de Argentina, Gianluca Prestianni conversó con la prensa de su país en zona mixta y fue consultado a lo que ha sido el ambiente que ha vivido en Chile.

Prestianni y su mensaje a la hinchada chilena | Foto: Photosport

La respuesta del jugador del Benfica, estuvo lejos de ser la más tranquila e incendió todo con sus dichos contra el público chileno, al cuál le hizo una brutal tocada de oreja.

“El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile, bueno nada, están intentando poder ganar el Mundial sub 20, ya que quedaron afuera de los otros”, declaró.

Ahora, Argentina se prepara para lo que será su partido por los octavos de final en el Mundial sub 20, en la que se enfrentará a Nigeria este miércoles 8 de octubre a las 16:30 horas en el Estadio Nacional.