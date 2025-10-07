Después de una fase de grupos para el olvido donde clasificó con un triunfo, dos derrotas y beneficiado por tener menos tarjetas amarillas, La Roja dirá presente esta noche en los octavos de final del Mundial Sub 20 cuando tenga que enfrentar a México.

La tarea no será nada sencilla y al frente tendrá a una selección que trabaja muy bien en las divisiones menores, razón por la cual siempre pelea en los mundiales. Además, como si fuera poco, México terminó segundo en un grupo con España, Brasil y el sorprendente Marruecos.

Chile tiene una plantilla más humilde que México. | Foto: Photosport

Desde lo económico hay serias diferencias entre amabas escuadras, toda vez que el sitio Transfermarkt le da una valoración de mercado a los dirigidos por Nicolás Córdova de alrededor de 9,5 millones de dólares estadounidenses.

México, por otro lado, cuenta con una plantilla mucho más onerosa y el mismo sitio le da una tasación de mercado de 41 millones de la divisa norteamericana, más de 4 veces lo que le da a la Selección Chilena.

Así las cosas y con una diferencia abismal en la valoración de mercado, La Roja buscará acortar las diferencias con México, dar el gran batacazo de la jornada e instalarse en la ronda de los 8 mejores en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en el país.

Chile vs. México, día y hora

El duelo entre chilenos y mexicanos está pactado para las 8 de la noche de este martes 7 de octubre, duelo válido por los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025.