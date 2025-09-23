La Selección Chilena volverá a participar en un Mundial Sub-20, esta vez como anfitrión en el torneo que se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Chile participó por una última vez en un torneo planetario de la categoría en Turquía 2013.

En esa ocasión Chile alcanzó los cuartos de final del certamen. Los dirigidos por Mario Salas cayeron por 4-3 ante Ghana en un certamen, en el cual estuvieron ganando por 2-1 tras revertir un 1-0 en contra y luego, ya en tiempo extra, por 3-2.

El último gol de esa Selección Chilena lo hizo Ángelo Henríquez a los 98 minutos para poner el 3-2 de Chile en la prórroga. Sin embargo, el encuentro se revirtió con goles de Seidu Salifu a los 113’ y Ebenezer Assifuah a los 121’.

¿Y en qué está Ángelo Henríquez? En ese tiempo pertenecía al Manchester United, hoy con 31 años está en Deportes La Serena luchando por la permanencia en el Campeonato Nacional 2025.

Actualmente, Henríquez se prepara para el encuentro ante Universidad de Chile que se jugará el domingo a las 15:00 en el estadio La Portada por la fecha 23 del Torneo.

Ángelo Henríquez marcó el último gol de Chile en un Mundial Sub-20. (Foto: Photosport)

¿Cuántos goles tiene Ángelo Henríquez en Deportes La Serena?

El Arquitecto del Gol llegó en marzo al cuadro Granate tras un paso por el PAS Lamia, en ese entonces en la Primera División de Grecia. Con los Papayeros registra cuatro goles, tres por el Campeonato Nacional donde tiene 14 presencia y uno por la Copa Chile, certamen en el cual vio acción en cuatro ocasiones.

Henríquez tuvo participación en el Wigan en Premier League, en el Real Zaragoza en la Segunda de España, buenas temporadas en el Dinamo de Zagreb de Croacia y un regreso a Universidad de Chile, entre otros hitos de su carrera.