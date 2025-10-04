La Roja ya tiene rival definido para el Mundial Sub 20. Tras clasificar segundos en el Grupo A, pese a la caída ante Egipto, el equipo de Nicolás Córdova ya tiene todo claro respecto a la siguiente fase.

Recordemos: este viernes 3 de octubre, la Selección Chilena estaba sacando la tarea adelante en el Estadio Nacional. Sin embargo, el cuadro de los “Faraones” anotó en el amanecer y luego en el final de la segunda parte llevándose el triunfo por 2 a 1.

De igual forma, Chile clasificó gracias al fair play. ¿Cómo? tras quedar todos con 3 puntos (salvo el líder Japón con 9) se definieron los puestos por las tarjetas amarillas recibidas. Ahí, nuestra selección salió favorecida y se quedó con el segundo puesto.

¿Quién será el siguiente rival de La Roja en el Mundial Sub 20?

Al confirmarse el segundo puesto de La Roja en el Grupo A, restaba conocer el rival que saldría proveniente desde el Grupo C entre España, Brasil y México.

Estos dos primeros necesitaban que México no sumara de a tres para seguir con vida en el certamen. No fue así. Los “Aztecas” vencieron a Marruecos y se aseguraron el segundo lugar de su grupo, por lo que finalmente serán ellos quienes se midan con Chile en el Elías Figueroa.

México vence a Marruecos y será rival de Chile en los octavos de final del Mundial Sub 20 (Foto: Sebastian Cisternas/Photosport)

¿Cuándo y dónde se enfrenta la Selección Chilena ante México?

El encuentro por los octavos de final del Mundial Sub 20 entre la Selección Chilena y México será el próximo martes 7 de octubre en el Elías Figueroa de Valparaíso. Dicho compromiso se jugará a partir de las 16:30 horas.