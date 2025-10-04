La Selección Chilena no vive un grato momento en el Mundial sub-20. Si bien clasificó a octavos de final a pesar de haber caído ante Egipto, el combinado nacional ha despertado dudas durante el desarrollo de la competencia.

Uno de los jugadores que ha sido apuntado por la crítica es Juan Francisco Rossel. El delantero de Universidad Católica no ha logrado exhibir su mejor desempeño, lo que ha originado cuestionamientos hacia él.

Sin embargo, Rodrigo Herrera lo defendió. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista llamó a cuidar a la joven promesa del ataque nacional: solo pasa por un mal período.

“Hay que aguantarlo, porque no hay alternativa, no hay otro jugador que le esté colocando presión. Era un jugador en enero y desde que volvió a la UC es otro jugador. Llegó muy despotenciado al mundial, falto de confianza“, lanzó.

En dicha línea, el comunicador agregó: “Más encima con un colectivo que no le colabora, pero así y todo, es mejor tenerlo que no, porque uno mira qué hay en la banca y no hay nadie“.

Juan Francisco Rossel no ha logrado exhibir su mejor versión en La Roja sub-20. (Créditos: Photosport)

El momento de Juan Francisco Rossel en La Roja sub-20

Finalmente, Rodrigo Herrera comparó este momento del atacante de la UC con lo que aconteció con Damián Pizarro. A pesar de que este último no está convocado a la cita mundialista, salió al baile en la discusión.

“Está con una falta de confianza horrible, espantoso, o sea, yo creo que se mimetizó con Damián Pizarro. Se mimetizaron: Damián Pizarro no vino, pero lo tenemos en forma de Juan Francisco Rossel“, comentó.

“No es culpa de él tampoco, pero realmente no le ha sonado la flauta. Evidentemente (Nicolás) Córdova no lo saca para no exponerlo, pero tampoco tiene más. O sea, Chile tiene lo justo para que el kilo sea mil gramos“, cerró.