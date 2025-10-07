La eliminación de la Selección Chilena frente a México por 4-1 en los octavos de final del Mundial Sub 20 encendió duras críticas hacia Nicolás Córdova, el entrenador del combinado criollo.

Desde el inicio del torneo, las decisiones del técnico estuvieron bajo la lupa: la elección del once titular y la falta de soluciones ofensivas fueron señaladas como los principales problemas que afectaron a la Roja juvenil.

Córdova mantuvo en su oncena a jugadores que generaron cuestionamientos entre los hinchas, dejando en el banco a futbolistas que podrían haber aportado frescura, como Francisco Marchant o Rodrigo Godoy.

Nicolás Córdova no se salva de las críticas

Para muchos, la dura eliminación no solo refleja las limitaciones del plantel, sino también la incapacidad del cuerpo técnico de generar un funcionamiento sólido y consistente.

Además, al ex DT de Santiago Wanderers y Palestino le recordaron unas declaraciones sobre las métricas tras la derrota ante Japón, que llamaron la atención de todos los chilenos y aumentaron la polémica.

Nicolás Córdova es el gran perdedor del Mundial Sub 20 | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

Así, Córdova se convierte en el principal foco de las críticas tras la participación chilena en el Mundial Sub 20.

Las críticas a Nicolás Córdova en redes sociales