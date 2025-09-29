Este lunes se completó la primera fecha de los grupos F y E del Mundial Sub-20 que se realiza en nuestro país. Con esto se termina la jornada 1 en todas las zonas y se tiene un panorama completo en la tabla de posiciones del certamen planetario juvenil.

Estados Unidos venció por 9-1 a Nueva Caledonia en el estadio El Teniente de Rancagua por el Grupo E. La selección norteamericana tuvo como gran figura a Benja Cremaschi quien se matriculó con un triplete, también anotaron Niko Tsakiris, Frankie Westfield, Nolan Norris, Taha Habroune, Cole Campbell. Por su parte, Rene Simane marcó un histórico descuento.

La Selección de Estados Unidos lidera el Grupo E con tres puntos, Francia es segundo con tres unidades, Sudáfrica tercero sin sumar y último Nueva Caledonia.

Por su parte, Colombia ganó por 1-0 a Arabia Saudita en el estadio Fiscal de Talca por el Grupo F. Óscar Pérea marcó el solitario tanto que le permitió ganar al seleccionado colombiano.

Colombia junto a Noruega lideran la zona, mientras que Arabia Saudita y Nigeria quedan en la parte baja.

¿Quién juega el martes 30 de septiembre en el Mundial Sub-20?

Este martes iniciará la segunda fecha. En el Grupo A, Egipto se medirá ante Nueva Zelanda a las 17:00 en el Estadio Nacional. Por su parte, Chile jugará frente a Japón en el segundo turno a las 20:00 en el Coloso de Ñuñoa.

Por su parte, el Grupo B verá acción doble en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Panamá vs. Ucrania jugarán a las 17:00, mientras que Corea del Sur vs. Paraguay lo harán a las 20:00.