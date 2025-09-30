La espera se acabó para la Selección Chilena Sub 20 y este martes vivirá su segundo compromiso de la Copa del Mundo Sub 20 de la FIFA Chile 2025, donde el rival será nada más ni nada menos que la temible selección japonesa.

Los dirigidos por Nicolás Córdova llegan en buen pie para enfrentar a los asiáticos tras el agónico triunfo ante Nueva Zelanda, el cual dejó en un buen lugar a La Roja en el Grupo A donde además de los ya mencionados, se encuentra Egipto.

Chile superó a Nueva Zelanda en el debut. | Foto: Photosport

Fueron precisamente los egipcios quienes no pudieron ante el poderío de los japoneses, quienes mostraron un juego sólido y amenazan a la Selección Chilena con aguarle la fiesta a los 45 mil espectadores que se esperan esta noche en el Estadio Nacional.

Quien resulte ganador de este compromiso prácticamente se instalará en la siguiente ronda del Mundial Sub 20, considerando que pasan los dos mejores de cada grupo y los 4 mejores terceros de los 6 grupos que hay.

Chile vs. Japón: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre chilenos y japoneses arrancará este martes 30 de septiembre a las 8 de la noche en el Estadio Nacional.

TV: ¿Cómo ver a La Roja vs. Japón?

El partido se podrá ver a través de las pantallas de D Sports y Chilevisión.

Internet: Así se podrá ver a Chile vs. Japón

Vía streaming, será la plataforma de DGO y la señal online de Chilevisión los encargados de dar el encuentro.