El Mundial Sub 20 2025 ya comenzó y lo hizo con una alegría para la Roja. La Selección Chilena debutó con un sufrido triunfo por 2-1 sobre Nueva Zelanda, en un partido que se definió en la agonía y que hizo vibrar al público presente en el Estadio Nacional.

La victoria frente a Nueva Zelanda le da al combinado dirigido por Nicolás Córdova un envión importante, especialmente en un grupo que también integra a Japón y Egipto, selecciones que cuentan con talentos destacados y que buscarán demostrar su nivel en suelo chileno.

Los hinchas se mantienen expectantes, y cada duelo del Mundial Sub 20 se vive con pasión tanto en los estadios como frente a la televisión. En este sentido, Chilevisión (CHV) ha tomado un rol fundamental, transmitiendo los partidos en TV abierta y permitiendo que millones de chilenos puedan seguir el torneo sin restricciones

Además del debut de la Roja, otros equipos ya han mostrado su potencial. Brasil, México, Argentina y Francia cuentan con planteles de gran nivel, con jóvenes que ya están en la élite del fútbol.

Brasil vs. México va por Chilevisión

Este domingo 28, los fanáticos tendrán un duelo imperdible: Brasil vs. México, que se podrá seguir en vivo y en directo por CHV, válido por el Grupo C del Mundial Sub 20. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El partido está programado para las 20:00 horas (hora chilena) y se podrá seguir gratuitamente en todo el país a través de la señal abierta de CHV.

Debuta la Canarinha en el Mundial Sub 20 | FOTO: EFE/ Miguel Gutiérrez

Con esta transmisión, los aficionados del fútbol juvenil tendrán la oportunidad de presenciar un duelo clave para las aspiraciones de Brasil y México en el torneo, mientras Chile se prepara para sus próximos compromisos en busca de continuar avanzando hacia las instancias finales.