El Álbum Virtual Panini Mundial 2026 ya está disponible y comienza a entusiasmar a los fanáticos del fútbol en todo el mundo. A través de la plataforma oficial de FIFA o su aplicación en dispositivos móviles, los usuarios pueden empezar a coleccionar figuritas digitales de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, en Chile la experiencia viene con un sabor agridulce. La Selección de Chile no logró clasificar al torneo, por lo que “La Roja” estará ausente de la cita planetaria. Aun así, el interés por el álbum se mantiene alto entre los hinchas, que siguen de cerca a las grandes selecciones y figuras del fútbol mundial.

Tal como ocurrió en la edición de 2022, los usuarios pueden obtener dos sobres gratuitos al día, cada uno con cinco figuritas. Además, existe la posibilidad de conseguir sobres extra mediante códigos promocionales, alcanzando un máximo de cuatro sobres diarios.

Códigos disponibles para el Álbum Virtual del Mundial 2026

Estos son algunos de los códigos actualmente vigentes para obtener sobres gratis:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

FEELITALL26

Cómo canjear los códigos en el Álbum Virtual

El proceso es simple. Solo debes ingresar a la aplicación del álbum y dirigirte a la sección “Código Promocional”, ubicada en la parte derecha de la pantalla. Allí puedes escribir el código manualmente o escanear un código QR si cuentas con uno.

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Una vez validado, una animación confirmará que recibiste el sobre gratuito adicional, el cual aparecerá listo para abrir en tu colección.

Códigos de un solo uso: cómo funcionan

Además de los códigos públicos, existen otros de uso único que suelen encontrarse en productos físicos o promociones de marcas asociadas, como etiquetas de bebidas de Coca-Cola.

Estos códigos solo pueden utilizarse una vez por cuenta y, tras ser canjeados, quedan automáticamente desactivados. Por lo mismo, no funcionarán si se intentan usar nuevamente en otra cuenta.

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Pese a la ausencia de Chile en el Mundial, el Álbum Virtual se presenta como una alternativa entretenida para vivir la previa del torneo y seguir conectado con el fútbol a nivel global.

DATOS CLAVE

Álbum Virtual Panini 2026 disponible para coleccionar figuritas digitales en la plataforma FIFA.

Selección de Chile no logró clasificar al torneo, por lo que está ausente.

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