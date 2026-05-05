El debate sobre los mejores futbolistas de la historia de Chile siempre saca chispas, pero para Leonardo Véliz la respuesta es clara. En conversación con nuestro medio, el "Pollo" analizó las características que elevan a Alexis Sánchez por encima de otros nombres rutilantes como Marcelo Salas o Iván Zamorano

Mucho se ha discutido sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol chileno, pero en BOLAVIP nos preguntamos ¿quién es el más grande entre los delanteros?

El que contestó el llamado fue Leonardo Véliz, el que fue enfático en separar la calidad técnica del éxito económico. “Para mí Alexis Sánchez es el mejor atacante de Chile, de la historia”, sentenció el mundialista con La Roja en la Copa del Mundo de 1974.

Para el “Pollo”, el tocopillano supera a figuras emblemáticas de los años 90 y décadas anteriores. “Más que (Carlos] Caszely, más que todo el resto; más que Marcelo (Salas), más que Iván (Zamorano)”, agregó, situando al actual jugador de la Roja en un nivel de exclusividad que, a su juicio, solo comparte con el gran Elías Figueroa.

El análisis de Véliz no se queda solo en las estadísticas, sino en la capacidad de Alexis para mantenerse competitivo en ligas como la española o la inglesa. “Lo que hizo él, sobre todo en el concierto completo, lo que hizo es para sacar el ejemplo de Elías. Elías es el primer lugar, y el segundo atacante, el mejor atacante es Alexis Sánchez”, explicó.

El Pollo Véliz no lo duda y elige a Alexis Sánchez como el mejor de la historia

Incluso comparándolo con el impacto de Arturo Vidal, Véliz prefiere la faceta creativa y goleadora del “Niño Maravilla”. “Vidal es un mediocampista, un mediocampista puede salir Balón de Oro… pero para salir de lo que hizo Alexis en Europa, en equipos como el Real Madrid o el Barcelona… eso no lo ha hecho nadie”, concluyó, reafirmando que su podio ideal está compuesto por Elías Figueroa y Alexis Sánchez, seguidos por un “podio para varios” donde el tocopillano sigue llevando la delantera.

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El consejo de Leonardo Véliz a Alexis: No volver a Chile

A pesar de la ilusión que genera un posible retorno de Alexis Sánchez al fútbol nacional para vestir la camiseta de Colo Colo o la Universidad de Chile, el “Pollo” es tajante en su recomendación de que el tocopillano termine su carrera en el extranjero.

Según el mundialista, la exigencia y la crítica en el país suelen ser despiadadas con los referentes que regresan en el tramo final de su trayectoria. “Si tiene un partido malo, lo van a matar”, advirtió Véliz, sugiriendo que el máximo goleador de la Roja debe cuidar su legado y mantenerse en la alta competencia internacional mientras su físico se lo permita.