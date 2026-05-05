El delicado estado de salud de Nelson Acosta desata una fuerte pugna familiar: “La decisión que él tomó”

Los hijos, nueras y nietos del exentrenador de la Roja publicaron un fuerte comunicado donde discrepan con la versión entregada por la hija de Nelson Acosta.

Una verdadera pugna familiar se desató en los últimos días luego que Silvana Acosta, hija del exentrenador de la selección chilena, Nelson Acosta, diera a conocer la delicada situación de su padre, quien fue diagnosticado con Alzheimer hace cerca de nueve años y que hoy permanece en su domicilio en el sector rural de San Vicente de Tagua Tagua, sin contar -según explicó- con las condiciones médicas necesarias para su cuidado.

“Quiero pedirles su ayuda, para que la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad. Sé que miles de ustedes respetan a papá y fueron parte de su historia deportiva. Hoy te pido que seas parte de su historia de vida”, expresó en X la hija del recordado DT campeón con Cobreloa.

Asimismo, Silvana Acosta pidió apoyo para que el técnico que llevó a la Roja al Mundial de 1998, sea trasladado a la capital para mejorar sus condiciones de cuidado: “Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago, porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo, porque no cuenta San Vicente con las necesidades que mi papá tiene”.

Querida red, quiero pedirles su ayuda, para que la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad. Sé que miles de uds respetan a papá y fueron parte de su historia deportiva, hoy te pido que seas parte de su historia de vida #nelsonacosta pic.twitter.com/U4A1rFPU8J — silvana acosta (@sacovian) May 3, 2026

Dos hijos de Nelson Acosta discrepan de su hermana Silvana

Sin embargo, las declaraciones de la hija del exadiestrador destaparon un lamentable conflicto familiar en el seno de los Acosta. Este martes, dos hijos, sus nueras y nietos, publicaron un fuerte comunicado donde discrepan con la versión de Silvana asegurando que el exPeñarol cuenta con todos los cuidados en su residencia en la región de O’Higgins.

“Frente a distintas versiones y exposiciones públicas que han surgido en estos días, creemos importante señalar algo con claridad. Durante años, como familia, hemos resguardado su privacidad, su dignidad, su bienestar y su derecho a vivir esta etapa con la tranquilidad y el respeto que siempre ha merecido y pensamos que esa situación debe mantenerse”, señalaron Damián y Julio Acosta Viana, junto a sus esposas e hijos, respectivamente.

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Asimismo, sostuvieron que “quienes realmente han estado presentes durante estos años, quienes conocen su historia y quienes han participado activamente en su cuidado, saben perfectamente cuál ha sido nuestro rol y nuestro compromiso”.

“Del mismo modo -agregan- siempre se ha procurado que sus cuidados, tratamientos, gastos médicos y necesidades personales sean cubiertos con sus propios recursos, velando en todo momento exclusivamente por su bienestar y respetando también la decisión que él tomó, junto a nuestra madre, de vivir esta etapa de su vida en su tierra, en su campo y en el lugar que ambos eligieron para envejecer juntos”.

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En el comunicado, la familia también manda un mensaje de tranquilidad hacia los seguidores del recordado entrenador. “Nuestro padre cuenta con los recursos necesarios para sus cuidados y con seguimiento médico y profesional permanente, recibiendo atención especializada y continua acorde a sus necesidades”.

Finalmente, lanzan una crítica a la acción realizada por Silvana Acosta. “Creemos profundamente que situaciones tan íntimas y delicadas como la salud de nuestro padre deben enfrentarse con hechos, responsabilidad y trabajo silencioso, no desde cámaras, redes sociales ni exposición pública”.

“Por esa razón y como ha sido la costumbre para referirnos a algunos episodios médicos que han requerido un tratamiento especial, hemos escogido esta vía de una comunicación oficial por escrito y responsable para responder a la preocupación de los medios y de toda la gente que desde el genuino respeto desean saber sobre su estado. Nuestro foco seguirá siendo uno solo: su salud, su tranquilidad y su dignidad”, cerraron.

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En síntesis…