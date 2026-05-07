El exzaguero albo se sinceró tras su visita al país en el duelo contra Audax Italiano.

Alan Saldivia vivió una jornada especial en la victoria de Vasco da Gama sobre Audax Italiano por la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Más allá de un desafortunado autogol, el defensor terminó celebrando por partida doble tras portar la jineta de capitán del cuadro carioca.

El ex zaguero de Colo Colo valoró el reconocimiento dentro del plantel brasileño y aseguró sentirse pleno en esta nueva etapa de su carrera. “Ser capitán de Vasco me pone muy feliz, pero siempre trabajo con humildad y respeto. Así las cosas tienen frutos”, comentó tras el encuentro.

Además, Saldivia destacó lo que ha significado su experiencia en Brasil. “El fútbol brasileño es algo para crecer. Soy joven, me gusta mucho estar allá. Me he adaptado muy bien”, afirmó el uruguayo, quien rápidamente se ha ganado un lugar importante dentro del equipo de Río de Janeiro.

Sin embargo, pese a su presente en el extranjero, el defensor dejó claro que Colo Colo sigue ocupando un lugar especial en su vida. “Chile es lindo, me encanta Chile y Colo Colo. Fue mi casa, el primer equipo donde jugué profesionalmente. Colo Colo es muy importante en mi vida”, sostuvo.

Alan Saldivia confiesa sus ganas de volver a Colo Colo

La declaración que más llamó la atención de los hinchas albos fue cuando Alan Saldivia reconoció abiertamente su deseo de regresar al Estadio Monumental en el futuro.

“Quiero volver, en algún momento volveré. Más adelante. Me quedó una espina en 2025”, confesó el defensor uruguayo, haciendo referencia a la compleja temporada del centenario que vivió el “Cacique”.

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Alan Saldivia revela su anhelo de regresar algún día a Colo Colo (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El charrúa también reveló que mantiene contacto permanente con varios integrantes del plantel albo. “Hablo con muchos jugadores, Vicho (Pizarro), Javi (Correa). Siempre les deseo lo mejor y ojalá Colo Colo sea campeón este año”, expresó.

Actualmente, Saldivia suma 18 partidos con la camiseta de Vasco da Gama y ya comienza a consolidarse como uno de los referentes jóvenes del equipo brasileño, donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.

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DATOS CLAVE

Alan Saldivia fue capitán de Vasco da Gama ante Audax Italiano en Copa Sudamericana.

El defensor uruguayo registra actualmente 18 partidos y contrato vigente hasta diciembre de 2028.

Saldivia declaró su intención de regresar a Colo Colo tras su paso entre 2022 y 2025.