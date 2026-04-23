En España no lo pueden creer, pero está en riesgo la presencia de Lamine Yamal en el Mundial 2026, luego de una compleja lesión que sufrió en el último partido del Barcelona.

El astro de 18 años se resintió del tendón de la corva de la pierna izquierda, al momento de patear el penal con el que le dio el triunfo a los culé por 1-0 ante el Celta de Vigo.

Aquello ocurrió el miércoles en Camp Nou por la fecha 33 de La Liga, donde los catalanes mantuvieron su ventaja de nueve puntos por sobre el Real Madrid en la disputa del título.

Pero Yamal ni siquiera pudo festejar el gol y tuvo que abandonar la cancha inmediatamente, a los 45 minutos del primer tiempo, encendiendo todas las alarmas en la península ibérica.

Consignar que es titular indiscutido en la Selección Española, siendo una de las máximas figuras en la obtención de la Eurocopa 2024.

El parte médico de Lamine Yamal

En Barcelona ya le realizaron los estudios, donde el parte médico que entregaron es el siguiente: “Las pruebas realizadas este jueves han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal ha sufrido una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda”.

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Respecto al tiempo de recuperación, informaron que no podrá volver a jugar en lo que resta de temporada, activando un plan para que pueda llegar a la Copa del Mundo.

“El jugador seguirá un tratamiento conservador. Se perderá lo que resta de la temporada de liga, pero se espera que esté disponible para el Mundial”, indicaron desde el cuadro blaugrana.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).



The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

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Cabe recordar que España estará en el Grupo H del Mundial 2026, en el que debutará ante Cabo Verde el 15 de junio. Luego enfrentará a Arabia Saudita (21/06) y Uruguay (26/06).

En síntesis