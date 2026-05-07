“No gambetea ni remata”: Cristián Caamaño lapida a este jugador de la UC tras empate ante Cruzeiro

El periodista de Radio Agricultura y Balong Radio cuestionó con dureza el impacto de un futbolista de la UC en el empate ante Cruzeiro.

Universidad Católica igualó 0 a 0 ante Cruzeiro en el Claro Arena por laCopa Libertadores, en un partido que dejó distintas lecturas sobre el rendimiento de los Cruzados.

El encuentro, válido por la fecha 4 del Grupo D, fue intenso y disputado, aunque la UC no logró capitalizar la ventaja numérica tras la expulsión de Kenny Arroyo al minuto 48.

Con este resultado, el cuadro de la Franja desaprovechó una gran oportunidad de sumar una victoria clave en el torneo continental, que le habría permitido llegar a los 9 puntos antes de una exigente seguidilla de partidos, donde deberá recibir a Barcelona y visitar a Boca Juniors en La Bombonera.

El duro análisis de Cristián Caamaño sobre Matías Palavecino en la UC

Tras el pitazo final, el periodista Cristián Caamaño criticó el rendimiento de Matías Palavecino, quien ingresó en el segundo tiempo para intentar cambiarle la cara al equipo de Daniel Garnero, sin lograr el impacto esperado.

“No gambetea, no remata de distancia, se limita a dar pases de seguridad o a levantar centros de distintas zonas del campo, así es difícil ser titular”, señaló Caamaño.

Matías Palavecino sigue recibiendo críticas en su estadía en la UC | FOTO: Andres Pina/Photosport

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Además, el comunicador añadió que “Palavecino tiene que cambiar el chip porque no es lo mismo jugar en Coquimbo que en Católica”.

En resumen…