Periodista uruguayo entrega las razones por las que Maximiliano Olivera podría llegar a la U: “Está con…”

Universidad de Chile ya proyecta el mercado de mitad de año y el nombre de Maximiliano Olivera comienza a tomar fuerza como posible refuerzo.

En Universidad de Chile están plenamente enfocados en finalizar de la mejor manera el primer semestre: marchan en la sexta posición de la Liga de Primera 2026 y pelean palmo a palmo con Audax Italiano y Unión La Calera por meterse en semifinales de la Copa de la Liga.

Sin embargo, la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo, en conjunto con el técnico Fernando Gago, ya comienza a proyectar posibles movimientos de mercado de cara al segundo semestre, en medio de la búsqueda de refuerzos que potencien el plantel para la recta final de la temporada.

En ese escenario, uno de los nombres que ha comenzado a sonar desde Uruguay es el del defensor Maximiliano Olivera, actual capitán de Peñarol, quien podría cambiar de aire en julio.

Maximiliano Olivera ha disputado 8 partidos en la temporada, en los cuales ha convertido dos goles | FOTO: Miserocchi/Getty Images)

¿Maximiliano Olivera a la U? Esto responden desde Uruguay

A raíz de esto, Bolavip Chile se puso en contacto con periodista Diego Muñoz, quien entregó detalles respecto a la opción de que Olivera pueda llegar al Romántico Viajero.

“No lo tengo como una situación que pueda darse aunque no descarto que se vaya a mitad de año porque él está con una situación un tanto tirante con la hinchada de Peñarol”, señaló de entrada el exrostro de ESPN.

Publicidad

El comunicador agregó además que el contexto deportivo del “Manya” podría influir en una eventual salida del zaguero charrúa. “Peñarol va a tener que contratar jugadores porque ha tenido un muy mal semestre”, comentó.

Finalmente, Muñoz explicó que el factor económico también podría ser determinante en una eventual negociación. “Olivera es un sueldo alto, el capitán del equipo y es una posibilidad que no hay que descartar”, cerró.

En resumen…

El defensor Maximiliano Olivera aparece en el radar de la U para el segundo semestre, en medio de un contexto en Peñarol que podría facilitar una eventual salida, según el periodista Diego Muñoz desde Uruguay a Bolavip Chile.