Colo Colo hoy vive de un gran presente dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ hoy en día lideran lo que es la tabla de posiciones en el campeonato nacional y se ilusionan con poder gritar campeón a final de temporada.

Por esto, los dirigidos por Fernando Ortiz ya empiezan a poner los ojos en lo que será el mercado de pases que ya se avecina en invierno, en donde en el ‘Cacique’ se abren a la llegada de jugadores, como la salida de otros.

Sobre este último punto, en Colo Colo han existido novedades en las últimas horas, en donde desde el exterior tocarían la puerta del Estadio Monumental para buscar la llegada de un jugador que pertenece aún al ‘Cacique’.

Se trata del portero Brayan Cortés, quien hoy en día milita en Argentinos Juniors de Argentina y que está a préstamo desde Colo Colo por lo que es toda la temporada 2026.

Cortés podría seguir en Argentina | Foto: Photosport

En las últimas horas, desde Radio ADN informaron que el conjunto argentino estaría muy contento con el rendimento del guardameta chileno y tocaría la puerta de Colo Colo para hacer uso de la opción de compra del pase del portero.

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Desde el ‘Cacique’ sacarían cuentas alegres con lo que podría ser esta posible operación, en la que Colo Colo recibiría una cifra cercana a los 400 mil dólares por lo que sería este posible traspaso definitivo de Brayan Cortés a Argentinos Juniors.

Las próximas semanas podrían ser importantes en Colo Colo para lo que podría ser esta negociación, en la que de no mediar inconvenientes, Argentinos Juniors haría uso de esta opción de compra por el portero chileno.

En Síntesis

Argentinos Juniors planea ejecutar la opción de compra por el portero chileno Brayan Cortés .

planea ejecutar la opción de compra por el portero chileno . Colo Colo recibiría aproximadamente 400 mil dólares por el traspaso definitivo del guardameta nacional.

recibiría aproximadamente por el traspaso definitivo del guardameta nacional. El portero Brayan Cortés milita actualmente a préstamo en el club argentino durante este 2026.