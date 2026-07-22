Diego Latorre saca aplausos de toda América tras certeros dichos: “Tengamos grandeza deportiva”

El ex jugador de fútbol analizó de gran manera la caída de Argentina ante España en el Mundial y refuta las burdas teorías conspirativas.

El título de España sobre Argentina en la Copa del Mundo llevó a que un par de periodistas, sin ningún fundamento ni prueba, instalara que la final fue arreglada para que los europeos se quedaran con el título.

Uno que no cayó en la trampa y refutó de gran manera estas teorías conspirativas fue Diego Latorre, ex jugador de fútbol y ahora comentarista deportivo: “El juego es un fútbol completamente rítmico, lo que hizo España con una paciencia ilimitada”, arrancó diciendo.

España es el nuevo campeón del mundo. | Foto: Getty Images

Sobre las versiones que están dando vuelta en las redes, el ex Boca Juniors fue enfático en decir que “Yo no les voy a decir que no consuman todo o que no vean todo, pero el fútbol dentro de la cancha no es así”.

“Espectacular lo de Argentina en el balance total. Aceptemos y tengamos grandeza deportiva al decir que España fue mejor, punto. Es más sanador, España fue mejor, jugó mejor al fútbol que el resto de la selecciones y punto”, remató.

Más allá de las teorías conspirativas, lo cierto es que España fue ampliamente superior a Argentina en la final del Mundial de Norteamérica 2026 y logró su segundo título de la historia tras el obtenido en 2010.

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En síntesis

España ganó la Copa del Mundo 2026 tras superar a Argentina en la final.

Diego Latorre desmintió las teorías conspirativas sobre un arreglo en la final.

España logró su segundo título mundial de la historia, sumándose al conseguido en 2010.