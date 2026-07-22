Video: Se filtra la arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de la final del Mundial 2026 y derrumba las teorías conspirativas

Un registro inédito del entretiempo de la final del Mundial 2026 volvió a poner el foco sobre lo que realmente ocurrió en el vestuario de la Albiceleste.

La final del Mundial 2026 dejó una profunda herida en Argentina. La derrota por 1 a 0 frente a la Selección de España no solo significó perder la posibilidad de conquistar un nuevo título planetario, sino que también dio paso a una ola de especulaciones sobre lo que ocurrió puertas adentro del vestuario antes y durante el encuentro.

Con el paso de los días, en distintos programas deportivos y redes sociales comenzaron a circular todo tipo de teorías, pues algunas apuntaban a supuestas presiones externas, otras hablaban de un presunto intento de intimidación contra Claudio “Chiqui” Tapia e incluso hubo quienes insistieron en que el arbitraje favoreció a la Roja, pero ninguna de esas versiones había encontrado respaldo con imágenes o registros desde el interior del camarín.

Sin embargo, la reciente filtración del discurso de Emiliano “Dibu” Martínez cambia por completo ese panorama.

Pese a la derrota, el Dibu fue una de las figuras de la Albiceleste | FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images

El video que cambia todo: así fue la arenga del Dibu Martínez

Las palabras del arquero del Aston Villa muestran a un plantel que, lejos de bajar los brazos, recibió un mensaje cargado de intensidad, confianza y convencimiento para salir a ganarle a la Furia Roja.

La arenga del Dibu Martínez comenzó con un “dale con el corazón muchacho eh, con el corazón hay que jugarlo yendo para adelante no hacia atrás, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones. Vamos para adelante”.

Publicidad

Pero el discurso no terminó ahí. El cuidatubos campeón del Mundo también dejó en claro cuál debía ser el plan futbolístico para lastimar al combinado de Luis de la Fuente, apelando al liderazgo de Lionel Messi dentro del campo.

“Tres pases y encontramos a Leo, tres pases y encontramos a Leo. Vamos a hacerlo nosotros de atrás también”, agregó.

Dibu Martínez gave a fierce pep talk to his teammates at halftime of the final, after Argentina failed to take a single shot on goal during the first half.



"FORWARD. COWARDS PLAY BACKWARDS. LET'S GO FORWARD. LET'S GO WIN."



"Personality, guys, personality. Did we always have it… pic.twitter.com/p42Iz1MG1O — LSPN_FC (@LSPN__FC_10) July 21, 2026

Publicidad

La filtración de esta arenga termina por derribar gran parte de las teorías que surgieron en Argentina tras la final

En resumen…

La arenga de Emiliano “Dibu” Martínez en el entretiempo de la final del Mundial 2026 muestra a una Selección Argentina decidida a ir por el triunfo ante España.

El discurso del arquero contradice las teorías conspirativas y las versiones que circularon tras la derrota, evidenciando que el plantel nunca perdió la convicción de pelear por el título.