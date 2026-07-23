Davoo Xeneize lanza dura reflexión sobre las teorías tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026: “La pelotudez…”

El reconocido creador de contenido argentino entregó su postura sobre la polémica que se instaló tras la definición del Mundial 2026.

La derrota de la Selección Argentina ante la Selección de España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026 no solo dejó consecuencias dentro de la cancha, sino que también abrió un intenso debate fuera de ella.

Mientras en el país europeo celebraron una nueva consagración mundial, en Argentina comenzaron a multiplicarse distintas interpretaciones sobre lo ocurrido en el partido decisivo. En redes sociales aparecieron versiones que apuntaban a supuestas amenazas, pactos políticos, decisiones arbitrales intencionales e incluso teorías vinculadas a presuntos rituales.

Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones cuenta con pruebas que respalden dichas versiones, generando una división entre quienes buscan explicaciones alternativas a la derrota y aquellos que apuntan a reconocer el mérito de La Roja.

Los jugadores de Argentina subiendo a recibir la medalla del segundo lugar | FOTO: Carl Recine/Getty Images

Davoo Xeneize cuestionó las teorías

En medio de este escenario, Davoo Xeneize, uno de los creadores de contenido de fútbol más reconocidos, entregó una reflexión que rápidamente llamó la atención por su autocrítica y por cuestionar las teorías que comenzaron a circular.

“¿Qué pasaría si fuese al revés? ¿Si Argentina le gana a España por 1-0, con 20 remates contra cero de ellos… y los españoles se tiran diciendo que la final estuvo arreglada y que la entregaron los jugadores?”, comentó.

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“La pelotudez que estamos pegando es más grande que el Obelisco”, lanzó el streamer argentino, dejando clara su postura.

Finalmente, Davoo remarcó que “no quiero quedar como mal perdedor. ¿Una vez que perdemos después de siete años y vamos a decir esta boludez? Ya está. Nos pasaron por arriba, perdimos, me banco las cargadas, pero ya está“.

Sus palabras generaron repercusión entre los fanáticos argentinos, ya que apuntaron a un mensaje poco habitual en medio de la polémica: reconocer la derrota.

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En resumen…

Davoo Xeneize cuestionó las teorías que surgieron tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y pidió reconocer la superioridad del rival.