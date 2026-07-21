En Azul Azul no pierden la fe y aseguran que en el fútbol chileno el atacante solo defenderá la camiseta del Romántico Viajero.

El futuro deportivo de Alexis Sánchez volvió a transformarse en la gran novela del mercado de pases tras finalizar su contrato con el Sevilla de España. Relajado en Italia junto a su pareja, el Niño Maravilla se toma las cosas con calma a la espera de concretar su primer gran objetivo: mantenerse en una de las cinco ligas top del Viejo Continente (España, Italia, Francia, Inglaterra o Alemania).

El tradicional diario El Mercurio ha publicado este martes un titular grandilocuente asegurando que si el delantero no encuentra club en el Viejo Continente, optaría por jugar en la U.

Sin embargo, el principal obstáculo para Universidad de Chile radica en el calendario institucional de fichajes:

Cierre de pases en Chile: Jueves 14 de agosto.

Jueves 14 de agosto. Cierre de pases en Europa: Lunes 1 de septiembre.

Lunes 1 de septiembre. Otras alternativas internacionales: México (12 de septiembre), Portugal (15 de septiembre) y Arabia Saudita (8 de octubre).

Alexis podría cumplir su deseo de jugar en la U.

La postura de Azul Azul y la promesa laica

A pesar de que el margen de tiempo juega en contra de las pretensiones laicas, en la directiva de Azul Azul reconocen contactos y mantienen la puerta abierta de par en par para concretar el anhelado retorno del histórico goleador de la Roja.

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“Los mercados están desfasados y eso juega en nuestra contra, porque quizás Alexis quiera darse un tiempo más para definir. Pero la posibilidad solo depende de él; ya sabe que las puertas del club están abiertas y nosotros también sabemos que en Chile solo vestirá nuestra camiseta”, aseguró el Decano con fuentes de Azul Azul

Si el tocopillano no logra abrochar un destino en la elite europea antes del plazo estipulado, el sueño de la fanaticada azul de ver al ‘Niño Maravilla’ vestirse con la camiseta del Romántico Viajero estará más cerca que nunca de hacerse realidad.