¡Y eso que ni jugó! En Argentina están furiosos con Chile tras perder la final del Mundial 2026

Los hinchas trasandinos volcaron su pena por perder el Mundial 2026 y dispararon hacia Chile por un curioso hecho.

España es el nuevo campeón del mundo tras haber superado a Argentina por la cuenta mínima en la final del Mundial de Norteamérica, compromiso que se disputó en el Metlife Stadium de Nueva Jersey que estuvo repleto hasta las banderas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni nunca salió a disputar el partido y no remató al arco, muy por el contrario de España quien dominó de principio a fin y se terminó quedando con el anhelado trofeo bañado en oro.

Aunque suene increíble, los hinchas argentinos se volcaron en Redes Sociales en contra de Chile una vez terminado el partido, ya que la ANFP mandó un caluroso saludo a los nuevos campeones del mundo: “La federación de Fútbol de Chile felicita a la Real Federación Española de Fútbol y a su selección por la obtención de la Copa Mundial de la FIFA 2026”, reza el posteo.

La Federación de Fútbol de Chile felicita a la Real Federación Española de Fútbol @rfef y a su selección @SEFutbol por la obtención de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️🏆🤝 pic.twitter.com/vVMV10OoOx — Selección Chilena (@LaRoja) July 19, 2026

Los hinchas, cómo no, prendieron con agua: “Chilenos traidores”, “Nunca sabrán el peso de la Copa del Mundo”, fueron algunos de los dichos que más se repetían en medio de la pena por no haber podido ganar el Mundial.

Así las cosas, Argentina por segunda vez en su historia se queda con las ganas de celebrar en el Metlife Stadium de Nueva Jersey teniendo que enfrentar una final y contra un equipo vestido de rojo.

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En síntesis

España venció a Argentina 1-0 en la final del Mundial de Norteamérica 2026.

El Metlife Stadium de Nueva Jersey albergó la final del torneo mundialista.

La federación de Chile felicitó oficialmente a España por la obtención del título.