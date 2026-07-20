Esto es lo que Marc Cucurella le habría dicho a Lionel Messi en la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 sigue dando que hablar tras lo que fue la victoria de España por 1-0 ante Argentina, en la que diversos momentos llenos de polémica se vivieron en este compromiso.

Uno de estos momentos, fue el que protagonizó Lionel Messi al terminar el tiempo reglamentario, en donde el capitán argentino pidió una insólita tarjeta roja al defensor español, Marc Cucurella, acto que ha dado la vuelta al mundo.

¿La razón? tras la expulsión de Enzo Fernández, Marc Cucurella se acercó a Lionel Messi a decirle algo de forma amistosa por esta situación, en la que se tapó levemente con la punta de sus dedos la boca por un segundo, algo de lo que se percató Messi y pidió al árbitro del partido expulsar al español.

En las últimas horas, desde la cuenta de Instagram ‘ChequeoBAR‘ se logró identificar lo que Cucurella le habría dicho a Lionel Messi, una situación que sin duda generará aún más debate.

“¿Tú, bien?” le dijo Cucurella a Messi, en la que tras esto el 10 argentino acusó a Cucurella de taparse la boca para pedir la tarjeta roja por el jugador español.

Messi desató la polémica | Foto: Getty Images

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Tras esto, Cucurella hizo su descargo contra Messi por esta solicitud, la que cuestionó fuertemente “Ni le he hablado encima, no me jodas tío, así no tío, que esto no es serio”, señaló el español.

VIDEO: LO QUE CUCURELLA LE HABRÍA DICHO A MESSI