¡ÚLTIMO MINUTO! Revelan la sanción que recibió Leandro Paredes tras su furia en la final del Mundial 2026

El volante, Leandro Paredes recibió una dura sanción tras su momento de furia tras perder la final del Mundial 2026.

El volante argentino, Leandro Paredes protagonizó un tremendo papelón tras la finalización del partido entre España y Argentina en la final del Mundial, en la que España terminó venciendo por 1-0 a la ‘Albiceleste’.

Tras culminar este duelo, el volante de Boca Juniors protagonizó un momento para el olvido después de la derrota, en la que tuvo un fuerte encontrón con Eric García y Gavi.

El jugador argentino agredió en varias oportunidades a ambos jugadores con fuertes empujones y agarrones, los que estuvieron a un paso de ser aún peores, pero algunos de sus compañeros salieron a frenarlo.

Esta situación sin duda que rápidamente dio la vuelta al mundo, en la que dentro del mundo del fútbol generó la reprobación total esta situación en una final de la Copa del Mundo.

Paredes vivió un momento de furia | Foto: Getty Images

La sanción que recibió Paredes

Este acto violento que protagonizó el jugador argentino Leandro Paredes no pasó desapercibido y el juez del partido Slavko Vincic, tomó una importante decisión tras esta situación.

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El juez del compromiso le sacó la tarjeta roja al jugador argentino tras esta situación, en la que fue informado por uno de sus asistentes de los hechos que protagonizó Paredes.

Tras esta expulsión, también se espera que las fechas de castigos para Leandro Paredes sean más de un partido, ya que los hecho de violencia fueron muy marcados y la FIFA, deberá tomar una importante decisión al respecto.