FIFA abrió procedimiento disciplinario contra Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala, la AFA y el español Gavi por los incidentes post final del Mundial 2026.

La FIFA confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Entre los involucrados aparecen Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala, además del español Gavi.

A través de un comunicado, la Comisión Disciplinaria informó que la decisión fue adoptada tras recibir el informe del procurador designado para investigar lo sucedido una vez finalizado el partido que coronó a España como campeona del mundo.

Leandro Paredes podría recibir una dura sanción (Photo by Al Bello/Getty Images).

Leandro Paredes enfrenta tres cargos

El caso más delicado es el de Leandro Paredes, quien enfrenta tres cargos por una presunta infracción al artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, correspondiente a agresión. Nahuel Molina fue acusado de dos presuntas agresiones y un cargo por conducta antideportiva, mientras que Roberto Ayala deberá responder por un cargo de agresión. En tanto, Thiago Almada y Gavi fueron denunciados por presunta conducta antideportiva.

La FIFA también abrió un expediente contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por posibles incumplimientos del Código Disciplinario, entre ellos manifestaciones ajenas al ámbito deportivo, conducta inadecuada, hechos discriminatorios, incumplimientos de los protocolos de seguridad y la exhibición de mensajes inapropiados durante el Mundial.

Por ahora, el organismo no ha informado posibles sanciones. El proceso disciplinario seguirá su curso antes de que la Comisión Disciplinaria emita una resolución definitiva.

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En resumen…