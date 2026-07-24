El jugador de O’Higgins que intercambió camiseta con Leandro Paredes tras caer ante Boca Juniors

Más allá del resultado, el partido de ida dejó un momento que captó todas las miradas una vez terminado el encuentro.

Este jueves 24, la Copa Sudamericana vivió un nuevo capítulo con el partido de ida entre O’Higgins y Boca Juniors, una llave de playoffs que enfrenta al conjunto rancagüino con uno de los clubes más importantes del continente.

El encuentro, disputado en La Bombonera, tuvo momentos de alta intensidad y terminó con un ajustado triunfo por 1-0 para el cuadro que dirige Rodolfo “Vasco” Arruabarrena. Pese a la derrota, el Capo de Provincia dejó buenas sensaciones por varios pasajes del compromiso y ahora buscará revertir la serie en el encuentro de vuelta.

Como suele ocurrir en este tipo de compromisos internacionales, el pitazo final también dio paso a los tradicionales gestos de camaradería entre los futbolistas. Uno de ellos fue el protagonizado por un jugador del elenco celeste y Leandro Paredes, quien volvió a ser uno de los grandes focos de atención del cuadro xeneize.

Leandro Paredes fue una de las figuras del encuentro | Marcelo Endelli/Getty Images)

Juan Leiva se llevó la camiseta de Leandro Paredes

Tras el término del encuentro, Juan Leiva protagonizó uno de los momentos más comentados fuera del resultado. El mediocampista se acercó a Paredes para intercambiar camisetas con el campeón del mundo y finalista del Mundial 2026, llevándose un especial recuerdo.

Las cámaras de ESPN captaron el momento en que ambos futbolistas compartieron el tradicional intercambio, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales entre hinchas de ambos equipos.

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Ahora, Leiva y el Capo de Provincia deberán dar vuelta la página y enfocarse primero en su próximo desafío por la Liga de Primera, antes de pensar en el partido de vuelta ante Boca, donde intentarán revertir el marcador sufrido en Buenos Aires y seguir con vida en el certamen continental.

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