Leandro Paredes le pone punto final a las teorías conspirativas y saca aplausos por sus dichos sobre España

El jugador de la Selección Argentina y Boca Juniors se refiere a las teorías conspirativas sobre un posible arreglo en la final del Mundial.

Ha pasado poco menos de una semana desde que España se coronó como campeón del mundo en el Mundial de Norteamérica 2026, donde derrotó por la cuenta mínima a Argentina en la final con gol de Ferran Torres.

Uno que fue protagonista por los incidentes tras el pitazo final fue Leandro Paredes, quien no pudo contener la rabia de perder y se enfrascó con los jugadores de España ante los ojos de todo el mundo.

Ahora, con harta agua bajo el puente y tras la victoria de Boca Juniors sobre O’Higgins de Rancagua, el jugador argentino desestimó las teorías conspirativas que dicen que la final estaba arreglada para que ganara España.

Paredes reconoce que España fue más en la final. | Foto: Getty Images

“Son cosas que nosotros no le damos bola. Somos conscientes de que hicimos un gran Mundial, de que en la final España fue superior y mereció ganar. Felicitar a ellos”, dijo con mucha hidalguía el mediocampista.

En esa línea, agrega diciendo que “De nuestra parte nos queda el sabor amargo de estar tan cerca y no poder lograr el objetivo, pero al mismo tiempo estamos orgullosos porque lo dimos todo y la gente se quedó con eso y es muy gratificante”.

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Así las cosas, Leandro Paredes sacude la imagen que dejó en la final del Mundial de Norteamérica 2026 y ahora demuestra su entereza al reconocer el justo triunfo español que privó a Argentina de una cuarta estrella.

En síntesis

Leandro Paredes reconoció que España fue un justo campeón en el Mundial 2026.

España superó 1-0 a Argentina en la final con un gol de Ferran Torres.

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